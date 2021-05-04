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4 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:20

Международный день пожарных, Светлый вторник – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 4 мая

Какой сегодня праздник, 4 мая? Международный день пожарных. Светлый вторник после Пасхи, Иверская икона Божией Матери – в православном календаре. Проклов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 мая.

4 мая: какой сегодня праздник
4 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день пожарных (International Firefighters' Day) – профессиональный праздник был учрежден после трагических событий тушения лесного пожара в Австралии в 1998 году, в котором при исполнении служебного долга погибли пятеро пожарных. Праздник приурочен ко дню чествования Святого Флориана, небесного покровителя пожарных.
  • День Звездных войн (Star Wars Day) – неформальный праздник, который 4 мая отмечают поклонники известной киносаги режиссера Джоржа Лукаса. Дело в том, что фраза напутствия джедаев "Да пребудет с тобой Сила" – May the force be with you была обыграна фанатами и переведена как "Да пребудет с тобой 4 мая".
  • Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day) – ежегодно с 1998 года проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме и ВОЗ с целью привлечь внимание людей к проблеме роста заболеваемости астмой и повысить качество помощи астматикам.
  • День молодежи празднует Китай.
  • День зелени проводится в Японии с 2007 года.

Какой сегодня праздник

4 мая в православной церкви отмечается Светлый вторник Пасхальной недели. Также в этот день чтится память священномученика Януария, епископа, и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фауста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона, мученика Феодора, что в Пергии, матери его Филипии, Диоскора, Сократа и Дионисия, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кондрата, святителя Максимиана, патриарха Константинопольского, мучеников Христодула и Анастасии Патрских, убитых в Ахаии, преподобномучеников отцов Давыдо-Гареджийского. Празднование Иверской иконы Божией Матери.

В народе 4 мая, отмечался Проклов день. Традиционно в этот день было принято выходить на улицу, становиться лицом к западу, произносить заговоры, защищающие от нечистой силы, чтобы от людей отступили злые силы. Во вторник Светлой седмицы наступал черед женщин ходить по гостям, а вот мужчины оставались дома. А еще в этот день проводили народные гуляния, танцы и хороводы.

Приметы на 4 мая

  • если черемуха зацвела рано – к жаркому лету;
  • в Светлый вторник после Пасхи еще нельзя было работать;
  • также ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 мая

  • 1113 – князь Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.
  • 1715 – день рождения складного зонтика.
  • 1838 – был выкуплен из крепостной неволи Тарас Шевченко.
  • 1904 – начато производство автомобилей "Роллс-Ройс".
  • 1960 – в СССР стартовала денежная реформа.
  • 1986 – зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров.

Кто родился 4 мая

  • 1655 – Бартоломео Кристофори, итальянский музыкальный мастер, создатель фортепиано.
  • 1879 – Леонид Мандельштам, советский радиофизик.
  • 1889 – Мария Тессейр-Донец, украинская оперная певица.
  • 1929 – Одри Хепберн, английская актриса.
  • 1943 – Михаил Шемякин, советский и российский художник, скульптор.
  • 1987 – Настя Каменских, украинская певица, ведущая.

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