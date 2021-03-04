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4 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 4 марта в истории

Какой сегодня праздник, 4 марта? Всемирный день инженерии, День рождения мини-юбки. День Архипа и Филимона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 4 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

4 марта: какой сегодня праздник
4 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день инженерии – этот профессиональный праздник был основан Всемирной федерацией инженерных организаций в 1968 году.
  • День милиции в Беларуси – профессиональный праздник отмечается в республике с 1998 года.
  • День Святого Казимира в Литве – национальный праздник в честь покровителя Литвы и Польши с XVII века.
  • День рождения мини-юбки – в 1965 году английский модельер Мэри Куант представила в Лондоне коллекцию одежды нового фасона, среди которой укороченная юбка вызвала настоящий успех.

Какой сегодня праздник

4 марта в православной церкви чтится день памяти апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона, мученицы равноапостольной Апфии, мучеников Максима, Феодота, Исихия, мученицы Асклипиодоты, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских, преподобного Досифея, ученика преподобного аввы Дорофея, преподобного Равулы.

В народе 4 марта отмечался день Архипа и Филимона. В этот день хозяйки старались приготовить как можно больше угощений, чтобы в течение года дом не покидала удача, сытость и достаток. Также на Архипа и Филимона старались накормить нищих, потому что добро вернется к хозяевам. Хлеб, испеченный в этот день, делили между всеми членами семьи, а также и угощали бедных людей, а оставшиеся крошки бросали за спину.

Приметы на 4 марта

  • если кинуть хлеб-соль назад – по осени с хлебом-солью будешь;
  • на Архипа и Филимона нельзя отказывать нищим;
  • с дня святого Филимона весна все больше вступала в силу;
  • пролетела чайка – скоро по реке лед пойдет;
  • если зайцы сменили белую шубку на серую – снега уже не будет.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 марта

  • 1849 – Буковина провозглашена коронным краем Австрийской империи.
  • 1877 – американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.
  • 1877 – в Большом театре прошла премьера балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро".
  • 1918 – Центральная рада Украинской Народной Республики приняла постановление о регистрации гражданства Украины.
  • 1989 – создано украинское общество "Мемориал".
  • 2006 – в Киеве открыта станция метро "Вырлица".

Кто родился 4 марта

  • 1678 – Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, дирижер.
  • 1870 – Евгений Патон, советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.
  • 1925 – Поль Мориа, французский композитор, аранжировщик, дирижер.
  • 1932 – Георгий Штиль, советский и российский актер театра и кино.
  • 1937 – Юрий Сенкевич, советский и российский телеведущий, путешественник.
  • 1949 – Владимир Ивасюк, украинский поэт, композитор.
  • 1951 – Крис Ри, английский блюзовый музыкант, певец.
  • 1954 – Борис Моисеев, российский танцовщик, певец и актер.
  • 1963 – Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы Metallica.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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