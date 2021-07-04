4 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Военно-Морских сил Украины, День работников морского и речного флота Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 4 июля.

4 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 4 июля? День национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День Военно-Морских сил Украины, День работников морского и речного флота Украины. Обретение мощей преподобного Максима Грека – в православном календаре. Ульянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июля.

День Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины – профессиональный праздник военнослужащих и работников украинских Военно-Морских Сил, который с 2015 года отмечается в первое воскресенье июля.

– профессиональный праздник военнослужащих и работников украинских Военно-Морских Сил, который с 2015 года отмечается в первое воскресенье июля. День работников морского и речного флота – этот профессиональный праздник также отмечается ежегодно в первое воскресенье июля во многих постсоветских странах.

– этот профессиональный праздник также отмечается ежегодно в первое воскресенье июля во многих постсоветских странах. День национальной полиции Украины – профессиональный праздник работников правоохранительной системы отмечается ежегодно с 2018 года.

– профессиональный праздник работников правоохранительной системы отмечается ежегодно с 2018 года. День судебного эксперта Украины – ежегодно празднуется, начиная с 2009 года, с целью обратить внимание на проблемы судебной экспертизы.

– ежегодно празднуется, начиная с 2009 года, с целью обратить внимание на проблемы судебной экспертизы. День независимости США (Independence Day) – является днем рождения Соединенных Штатов Америки как свободной и независимой страны.

Какой сегодня праздник

4 июля в православной церкви наступает 2-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской. Чтится память новомучеников и исповедников, которые в Украине и в других землях в ХХ в. за Христа и православную веру пострадали. Благоверного Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, святого Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона, мучеников Арчила ІІ, царя Иверского, и Луарсаба ІІ, царя Карталинского. Всех преподобных и богоносных отцов, на Святой Горе Афонской просиявших.

В народе 4 июля почитался Ульянов день. К этому времени как раз распускался липовый цвет, который люди собирали в лечебных целях.

Приметы на 4 июля

цветки липы, собранные в Ульянов день, имеют особую целебную силу;

в Ульянов день нельзя рубить липу, иначе можно заблудиться в лесу;

липа бережет человека от сглаза.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 июля

1776 – подписана Декларация независимости США от Великобритании.

1862 – Чарльз Доджсон придумал сказку о девочке Алисе, а через 3 года в этот же день издал книгу "Алиса в Стране чудес" под псевдонимом Льюиса Кэррола.

1886 – в Нью-Йорк доставлена статуя Свободы.

1941 – закончилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.

1950 – в эфир вышла радиостанция "Радио Свобода".

Кто родился 4 июля

1790 – Джордж Эверест, английский географ, в честь которого названа самая высокая вершина Земли.

1891 – Петро Панч, украинский писатель.

1902 – Джордж Мерфи, американский актер, политический деятель, сенатор США.

1927 – Джина Лоллобриджида, итальянская актриса.

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