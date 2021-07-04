Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Events

4 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 июля, 07:25
Копировать ссылку
День Военно-Морских сил Украины, День работников морского и речного флота Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 4 июля.
4 июля: какой сегодня праздник
4 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 4 июля? День национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День Военно-Морских сил Украины, День работников морского и речного флота Украины. Обретение мощей преподобного Максима Грека – в православном календаре. Ульянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июля.

  • День Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины – профессиональный праздник военнослужащих и работников украинских Военно-Морских Сил, который с 2015 года отмечается в первое воскресенье июля.
  • День работников морского и речного флота – этот профессиональный праздник также отмечается ежегодно в первое воскресенье июля во многих постсоветских странах.
  • День национальной полиции Украины – профессиональный праздник работников правоохранительной системы отмечается ежегодно с 2018 года.
  • День судебного эксперта Украины – ежегодно празднуется, начиная с 2009 года, с целью обратить внимание на проблемы судебной экспертизы.
  • День независимости США (Independence Day) – является днем рождения Соединенных Штатов Америки как свободной и независимой страны.

Какой сегодня праздник

4 июля в православной церкви наступает 2-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской. Чтится память новомучеников и исповедников, которые в Украине и в других землях в ХХ в. за Христа и православную веру пострадали. Благоверного Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, святого Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона, мучеников Арчила ІІ, царя Иверского, и Луарсаба ІІ, царя Карталинского. Всех преподобных и богоносных отцов, на Святой Горе Афонской просиявших.

В народе 4 июля почитался Ульянов день. К этому времени как раз распускался липовый цвет, который люди собирали в лечебных целях.

Приметы на 4 июля

  • цветки липы, собранные в Ульянов день, имеют особую целебную силу;
  • в Ульянов день нельзя рубить липу, иначе можно заблудиться в лесу;
  • липа бережет человека от сглаза.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 июля

  • 1776 – подписана Декларация независимости США от Великобритании.
  • 1862 – Чарльз Доджсон придумал сказку о девочке Алисе, а через 3 года в этот же день издал книгу "Алиса в Стране чудес" под псевдонимом Льюиса Кэррола.
  • 1886 – в Нью-Йорк доставлена статуя Свободы.
  • 1941 – закончилось присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР.
  • 1950 – в эфир вышла радиостанция "Радио Свобода".

Кто родился 4 июля

  • 1790 – Джордж Эверест, английский географ, в честь которого названа самая высокая вершина Земли.
  • 1891 – Петро Панч, украинский писатель.
  • 1902 – Джордж Мерфи, американский актер, политический деятель, сенатор США.
  • 1927 – Джина Лоллобриджида, итальянская актриса.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

Настя Каменских певица
Как Настя проработала комплексы
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
03
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять