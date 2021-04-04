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4 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 4 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 4 апреля? Международный день Интернета, День веб-мастера, День геолога. Пасха у западных христиан. День святого Василия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 апреля.

4 апреля: какой сегодня праздник
4 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день Интернета отмечается с 1998 года в день памяти святого Исидора Севильского, который признан покровителем учеников, студентов и Интернета.
  • День веб-мастера – неофициальный праздник отмечается в этот день потому, что порядок цифр в дате составляет 404, а это означает ошибку "Страница не найдена", которая имеет непосредственное отношение к работе веб-мастеров.
  • День геолога – профессиональный праздник, установленный в 1966 году, отмечается во многих постсоветских странах в первое воскресенье апреля.
  • Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) был провозглашен ООН в декабре 2005 года.
  • Международный день бродячих животных проводится 4 апреля с целью проявить сочувствие и заботу по отношению к бродячим животным на планете.

Какой сегодня праздник

4 апреля в православной церкви отмечается 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Чтится память священномученика Василия, пресвитера Анкирского, мученицы Дросиды, дочери царя Траяна, преподобного Исаакия Далматского.

Католическая церковь 4 апреля празднует Пасху, которая знаменует Светлое Христово Воскресение и является главным событием библейской истории.

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В народе 4 апреля почитался святой Василий. Этот день имел множество названий и все связаны с наступлением по-настоящему весенних дней: Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник. При строительстве нового дома или подсобных помещений хозяева смотрели, где падает капель и куда текут ручьи. Эти места считали проторенной водной дорогой и обходили их стороной, потому что дом здесь не будет прочным.

Приметы на 4 апреля

  • на Василия капель стучит;
  • если солнце встает в красных кругах – к хорошему урожаю;
  • облака в небе предвещали потепление и дожди;
  • если снег растаял с северной стороны муравейника – к долгому жаркому лету

Интересные и важные события в Украине и мире 4 апреля

  • 1785 – англичанин Эдмунд Картрайт получил патент на ткацкий станок с ножным приводом.
  • 1932 – английский профессор Чарльз Глен Кинг выделил витамин C.
  • 1949 – подписание Североатлантического договора и день рождения НАТО.
  • 1964 – песни группы "Битлз" сразу в хит-параде Billboard заняли 5 первых позиций, что стало рекордом.
  • 1973 – в Нью-Йорке открылся комплекс Всемирного торгового центра, который впоследствии был разрушен 11 сентября 2001 в результате теракта.
  • 1983 – состоялся первый полет американского космического челнока "Челленджер".

Кто родился 4 апреля

  • 1903 – Сигизмунд Навроцкий, украинский советский кинорежиссер, сценарист.
  • 1907 – Николай Коляда, украинский композитор, альпинист.
  • 1932 – Андрей Тарковский, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист.
  • 1953 – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.
  • 1960 – Хьюго Уивинг, британско-австралийский актер кино и телевидения.
  • 1965 – Роберт Дауни-младший, американский актер, продюсер и музыкант.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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