31 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 31 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 31 декабря? Наступает канун Нового года. День Святого Сильвестра – у католиков. День святителя Модеста – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 31 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 декабря.

31 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Канун Нового года – 31 декабря, в последний день года, во всем мире идет активная подготовка к встрече Нового года-2021: подводятся итоги, раздаются долги, прощаются обиды, загадываются желания, а семьи и близкие люди собираются за праздничным столом в новогоднюю ночь.

– 31 декабря, в последний день года, во всем мире идет активная подготовка к встрече Нового года-2021: подводятся итоги, раздаются долги, прощаются обиды, загадываются желания, а семьи и близкие люди собираются за праздничным столом в новогоднюю ночь. День солидарности азербайджанцев всего мира отмечает Азербайджан, начиная с 1991 года.

отмечает Азербайджан, начиная с 1991 года. День Революции Ганы отмечается в честь событий 1981 года.

Какой сегодня праздник

У католиков 31 декабря чтится память Папы Римского Сильвестра I, святителя и одного из первых проповедников.

31 декабря в православной церкви чтится память мучеников Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата, жены его Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула, преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского. Прославление праведного Симеона Верхотурского. Память святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, преподобного Флора, епископа Амийского, преподобного Михаила Сингелла, исповедника.

В народе 31 декабря отмечался Модестов день. Святого Модеста считали хранителем домашнего скота, а потому ему молились о защите от хищников и от падежа. В день Модеста традиционно устраивались застолья, чтобы отблагодарить святого за заботу. По этому дню предсказывали погоду, для чего брали 12 коробочек с солью – по числу месяцев. На следующее утро смотрели, в которой соль стала мокрой, тот месяц будет влажным.

Приметы на 31 декабря

на Модеста ни в коем случае нельзя играть в карты, иначе летом куры поклюют огурцы;

каков Модестов день, таким будет июнь;

декабрь старый год завершает, а новому дорожку новым счастьем устилает;

в канун Нового года важно завершить незаконченные дела;

нельзя оставлять долги на Новый год, иначе весь год будет в долгах;

также нельзя держать в себе обиду на людей, нужно всех простить.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1807 – чешский профессор Франтишек Йозеф Герстнер представил первый в Европе проект конной железной дороги.

1869 – британский археолог Джон Вуд обнаружил руины храма Артемиды, одного из семи античных чудес света.

1968 – состоялся первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

1989 – открыт первый участок Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена со станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Мечникова" (ныне "Кловская").

Кто родился 31 декабря

1892 – Михаил Семенко, украинский поэт, основоположник украинского футуризма.

1933 – Семен Фарада, советский и российский актер театра и кино.

1937 – Энтони Хопкинс, британский и американский актер, кинорежиссер, композитор.

1942 – Энди Саммерс, британский гитарист и композитор.

1943 – Бен Кингсли, британский актер.

1944 – Тейлор Хэкфорд, американский кинорежиссер.

1945 – Конни Уиллис, американская писательница-фантаст.

1948 – Донна Саммер, американская певица.

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