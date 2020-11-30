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30 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 30 ноября? Международный день защиты информации, День домашних животных, День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. День святителя Григория чудотворца – в православном календаре. Григорий Зимоуказатель – в народном календаре. Именины празднуют: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 ноября.

30 ноября: какой сегодня праздник
30 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День домашних животных (World Pets Day) ежегодно отмечается 30 ноября и посвящен всем одомашненным человеком животным с целью напомнить людям об ответственности за "братьев наших меньших", которых они приручили.
  • Международный день защиты информации (Computer Security Day) – с 1988 года в мире отмечается День компьютерной безопасности с целью напоминания пользователям о необходимости защиты своих компьютеров и всей хранимой в них информации.
  • День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается в мире с 2006 года по решению, принятому на конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.
  • День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечается ежегодно 30 ноября, начиная с 2010 года.
  • День Независимости сегодня празднуют Барбадос и Йемен.

Какой сегодня праздник

30 ноября в православной церкви почитается день памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, преподобного Лазаря, иконописца, мученика Гоброна, в святом крещении Михаила, и с ним 133 воинов.

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В народе 30 ноября отмечался Григорий Зимоуказатель в честь святителя Григория Чудотворца. Ему молились об исцелении от болезней, бесплодия, а также о помощи в тяжелых жизненных ситуациях. Традиционно люди в этот день "закатывали зиму", т.е. катались и кувыркались в свежем снегу, а также славили солнце.

Приметы на 30 ноября

  • холод на Григория – останется надолго.
  • каков Григорий – такая будет вся зима.
  • если лед на реке стоит темный – следующим летом можно ждать хороший урожай.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1609 – Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
  • 1872 – в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу между Шотландией и Англией.
  • 1876 – Павел Яблочков получил патент на создание трансформатора.
  • 1939 – начало советско-финской войны.
  • 1979 – выпущен альбом The Wall британской группы Pink Floyd.
  • 1982 – выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона.

Кто родился 30 ноября

  • 1667 – Джонатан Свифт, английский писатель, философ, общественный деятель.
  • 1835 – Марк Твен, американский писатель, журналист, общественный деятель.
  • 1874 – Уинстон Черчилль, британский политический деятель, экс-премьер-министр.
  • 1913 – Виктор Драгунский, советский писатель.
  • 1934 – Вячеслав Невинный, советский и российский актер театра и кино.
  • 1945 – Анатолий Кущ, украинский скульптор.
  • 1949 – Ярослав Стельмах, украинский драматург.
  • 1951 – Назарий Яремчук, украинский певец.
  • 1982 – Элиша Катберт, канадская актриса кино и телевидения, продюсер, модель.
  • 1965 – Бен Стиллер, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер.
  • 1985 – Крисси Тейген, американская модель, телеведущая, писательница.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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