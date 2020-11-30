30 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 30 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 30 ноября? Международный день защиты информации, День домашних животных, День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. День святителя Григория чудотворца – в православном календаре. Григорий Зимоуказатель – в народном календаре. Именины празднуют: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 30 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 ноября.

30 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День домашних животных (World Pets Day) ежегодно отмечается 30 ноября и посвящен всем одомашненным человеком животным с целью напомнить людям об ответственности за "братьев наших меньших", которых они приручили.

ежегодно отмечается 30 ноября и посвящен всем одомашненным человеком животным с целью напомнить людям об ответственности за "братьев наших меньших", которых они приручили. Международный день защиты информации (Computer Security Day) – с 1988 года в мире отмечается День компьютерной безопасности с целью напоминания пользователям о необходимости защиты своих компьютеров и всей хранимой в них информации.

– с 1988 года в мире отмечается День компьютерной безопасности с целью напоминания пользователям о необходимости защиты своих компьютеров и всей хранимой в них информации. День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare) отмечается в мире с 2006 года по решению, принятому на конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

отмечается в мире с 2006 года по решению, принятому на конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечается ежегодно 30 ноября, начиная с 2010 года.

отмечается ежегодно 30 ноября, начиная с 2010 года. День Независимости сегодня празднуют Барбадос и Йемен.

Какой сегодня праздник

30 ноября в православной церкви почитается день памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, преподобного Лазаря, иконописца, мученика Гоброна, в святом крещении Михаила, и с ним 133 воинов.

В народе 30 ноября отмечался Григорий Зимоуказатель в честь святителя Григория Чудотворца. Ему молились об исцелении от болезней, бесплодия, а также о помощи в тяжелых жизненных ситуациях. Традиционно люди в этот день "закатывали зиму", т.е. катались и кувыркались в свежем снегу, а также славили солнце.

Приметы на 30 ноября

холод на Григория – останется надолго.

каков Григорий – такая будет вся зима.

если лед на реке стоит темный – следующим летом можно ждать хороший урожай.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1609 – Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

1872 – в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу между Шотландией и Англией.

1876 – Павел Яблочков получил патент на создание трансформатора.

1939 – начало советско-финской войны.

1979 – выпущен альбом The Wall британской группы Pink Floyd.

1982 – выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона.

Кто родился 30 ноября

1667 – Джонатан Свифт, английский писатель, философ, общественный деятель.

1835 – Марк Твен, американский писатель, журналист, общественный деятель.

1874 – Уинстон Черчилль, британский политический деятель, экс-премьер-министр.

1913 – Виктор Драгунский, советский писатель.

1934 – Вячеслав Невинный, советский и российский актер театра и кино.

1945 – Анатолий Кущ, украинский скульптор.

1949 – Ярослав Стельмах, украинский драматург.

1951 – Назарий Яремчук, украинский певец.

1982 – Элиша Катберт, канадская актриса кино и телевидения, продюсер, модель.

1965 – Бен Стиллер, американский актер, режиссер, сценарист, продюсер.

1985 – Крисси Тейген, американская модель, телеведущая, писательница.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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