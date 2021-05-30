30 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Киева – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 30 мая

День Киева Фото: Pixabay

Какой сегодня праздник, 30 мая?День Киева, День химика. Католическая Троица. День апостола Андроника и святой Иунии – в православном календаре. Евдокия Свистунья – в народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросиния, Степан, Юния.

Читайте также: Поздравления на День Киева в прозе и стихах

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 мая.

Международный день химика – во многих постсоветских странах в последнее воскресенье мая отмечается профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности.

– во многих постсоветских странах в последнее воскресенье мая отмечается профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Всемирный день борьбы против астмы и аллергии – проводится под эгидой ВОЗ, главной целью которого является привлечение внимания людей к этим важным проблемам здоровья.

– проводится под эгидой ВОЗ, главной целью которого является привлечение внимания людей к этим важным проблемам здоровья. Международный день феминизма или День женской эмансипации – установлен в память национальной героини Франции Жанны д'Арк.

– установлен в память национальной героини Франции Жанны д'Арк. День Киева – ежегодно киевляне и гости столицы отмечают в последнее воскресенье мая день рождения украинской столицы.

Какой сегодня праздник

30 мая в православной церкви отмечается 5-е воскресенье по Пасхе, о самарянке. Чтится память апостола Андроника и святой Юнии, мучеников Солохона, Памфамира и Памфалон, воинов, святителя Стефана, патриарха Константинопольского.

У западных христиан 30 мая отмечается Троица-2021. Это первое воскресенье после Пятидесятницы, в отличие от православной традиции, где празднование Пятидесятницы и дня Святой Троицы совмещено.

В народе 30 мая почиталась Евдокия Свистунья. В этот день окучивали картошку и звали дожди. Считается, что в этот день дуют сильные ветра.

Приметы на 30 мая

на Евдокию всегда ветры сильные;

какая погода на Евдокию, таким будет и все лето;

если дует северный ветер – к холодному лету.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 мая

1431 – сожжена на костре Жанна д’Арк.

1896 – в Америке официально зафиксировано первое в истории ДТП.

1985 – в авиакосмическом салоне во Франции состоялся первый показ самолета Ан-124 "Руслан".

Кто родился 30 мая

1846 – Карл Фаберже, российский ювелир.

1887 – Александр Архипенко, украинский скульптор, пионер кубистской скульптуры.

1934 – Алексей Леонов, советский космонавт, впервые вышедший в открытый космос.

1937 – Александр Демьяненко, советский киноактер, известный по роли Шурика.

1957 – Оксана Билозир, украинская певица и политик.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться