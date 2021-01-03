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3 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 января в истории

Какой сегодня праздник, 3 января? День рождения соломинки для коктейлей. Прокопьев день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 января.

3 января: какой сегодня праздник
3 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day) – 3 января в мире отмечается необычный праздник, посвященный изобретению в 1888 году американским предпринимателем Марвином Стоуном удобного приспособления для питья коктейлей.
  • День банковских и финансовых работников в Беларуси – этот профессиональный праздник с 1998 года отмечается в стране в первое воскресенье января.

Какой сегодня праздник

3 января в православной церкви чтится память мученицы Иулиании девы и с нею 500 мужей и 130 жен, в Никомидии пострадавших, святителя Петра, митрополита Московского и всея России, чудотворца, мученицы и княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской, блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского, мученика Фемистоклея Мирликийского.

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В народе 3 января отмечался Прокопьев день. Обычно к этому времени расходовалась половина корма, припасенного на зиму для домашнего скота. Крестьяне на Прокопа проверяли хлева и овины, чтобы оценить, хватит ли запасов сена и соломы до тепла. А еще ворошили зерно и гоняли мышей. Незамужние девушки в Прокопьев день загадывали желание, варили кисель и пекли постные блины из наметенного зерна.

Приметы на 3 января

  • если до Прокопия снег не укрыл землю – к скудному урожаю;
  • в Прокопьев день прикладывали ухо к зерну: если было слышно гудение – к неспокойному лету;
  • красное солнце на заре принесет скорые метели;
  • каков Прокопий, таков и сентябрь.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1870 – в Америке началось сооружение Бруклинского моста.
  • 1888 – американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей, изготовленную из бумаги.

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  • 1919 – Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве.
  • 1924 – британская экспедиция нашла главное сокровище гробницы египетского фараона Тутанхамона: каменный саркофаг с золотым гробом и мумией.
  • 1957 – швейцарская компания Hamilton Watch представила первые в мире электронные часы.
  • 1977 – произведен первый компьютер фирмы Apple.
  • 2018 – китайская автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-4" впервые в истории совершила мягкую посадку на обратную сторону Луны.

Кто родился 3 января

  • 106 до н. э. – Марк Туллий Цицерон, римский оратор, философ и политический деятель.
  • 1806 – Генриетта Гертруда Зонтаг, немецкая оперная певица, одна из самых выдающихся в XIX веке.
  • 1823 – Роберт Уайтхед, английский инженер, считающийся изобретателем торпеды.
  • 1892 – Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, автор трилогии "Властелин колец".
  • 1938 – Александр Лазарев, советский и российский актер театра и кино.
  • 1946 – Джон Пол Джонс, британский музыкант, продюсер и композитор, участник рок-группы Led Zeppelin.
  • 1948 – Владимир Стеклов, советский и российский актер театра и кино.
  • 1956 – Мел Гибсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1969 – Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, наиболее успешный пилот "Формулы-1" за всю историю, 7-кратный чемпион мира.
  • 1996 – Флоренс Пью, британская актриса кино и телевидения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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