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3 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 3 марта в истории

Какой сегодня праздник, 3 марта? Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы. День памяти святителей Льва, Агапита, Флавиана – в православном календаре. День Ярило с овсянкой – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

3 марта: какой сегодня праздник
3 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день писателя (World Day of the writer) – этот профессиональный праздник был учрежден в 1986 году по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который выступал в защиту свободы печати, против произвольного применения цензуры и подавления свободы слова.
  • Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) – проводится под эгидой ООН с 2013 года с целью повысить уровень осведомленности людей в вопросах дикой фауны и флоры.
  • Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing) был учрежден ВОЗ с целью противодействия небезопасному слушанию и распространению глухоты среди людей.
  • День освобождения Болгарии от османского ига – национальный праздник отмечается в честь победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, в результате которой страна обрела независимость.
  • День Государственного флага Кыргызской Республики празднуется с 2009 года.
  • День матери в Грузии ежегодно отмечается 3 марта, начиная с 1991 года.
  • Хина мацури – праздник девочек в Японии издавна отмечался в 3-й день 3-го месяца.

Какой сегодня праздник

3 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита, исповедника, епископа Синадского, святителя Флавиана, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Космы Яхромского.

В народе 3 марта отмечался день Ярило с овсянкой. Считалось, что в это день сам Бог брался за соху и борону, проверяя, насколько они готовы к весенним полевым работам. Поэтому хозяева осматривали весь свой инвентарь и при необходимости несли его к кузнецу на починку. А еще в этот день почитали маленькую птичку-овсянку, потому что считали ее предвестницей скорого тепла.

Приметы на 3 марта

  • если в этот день прилетела овсянка – к скорому теплу;
  • Ярила сегодня топит снег, не жалея сил;
  • много снега – летом будет много хлеба;
  • много воды – много сена и травы;
  • В день Ярилы сверху течет, а снизу морозит.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 марта

  • 1639 – колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда.
  • 1861 – российский император Александр II отменил в России крепостное право.
  • 1863 – Конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации.
  • 1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (ныне Национальная парламентская библиотека Украины).
  • 1913 – накануне инаугурации президента США Вудро Вильсона в Вашингтоне прошло шествие 5000 женщин, требовавших предоставления всем гражданам страны равного права голоса.
  • 1917 – в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР).
  • 1921 – канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг открыл гормон инсулин.
  • 1947 – вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС.
  • 1955 – Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

Кто родился 3 марта

  • 1896 – Иван Паторжинский, украинский певец, педагог.
  • 1911 – Джин Харлоу, американская актриса, кинозвезда, секс-символ 1930-х гг.
  • 1912 – Лев Ребет, украинский публицист, адвокат.
  • 1918 – Арнольд Ньюман, американский фотограф.
  • 1958 – Миранда Ричардсон, британская киноактриса.
  • 1964 – Лаура Хэрринг, американская модель, актриса.
  • 1970 – Джули Боуэн, американская актриса.
  • 1982 – Джессика Бил, американская актриса, модель, певица.
  • 1982 – Аида Николайчук, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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