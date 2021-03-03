3 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 3 марта в истории

Какой сегодня праздник, 3 марта? Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы. День памяти святителей Льва, Агапита, Флавиана – в православном календаре. День Ярило с овсянкой – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 марта.

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3 марта: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день писателя (World Day of the writer) – этот профессиональный праздник был учрежден в 1986 году по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который выступал в защиту свободы печати, против произвольного применения цензуры и подавления свободы слова.

– этот профессиональный праздник был учрежден в 1986 году по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который выступал в защиту свободы печати, против произвольного применения цензуры и подавления свободы слова. Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) – проводится под эгидой ООН с 2013 года с целью повысить уровень осведомленности людей в вопросах дикой фауны и флоры.

– проводится под эгидой ООН с 2013 года с целью повысить уровень осведомленности людей в вопросах дикой фауны и флоры. Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing) был учрежден ВОЗ с целью противодействия небезопасному слушанию и распространению глухоты среди людей.

был учрежден ВОЗ с целью противодействия небезопасному слушанию и распространению глухоты среди людей. День освобождения Болгарии от османского ига – национальный праздник отмечается в честь победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, в результате которой страна обрела независимость.

– национальный праздник отмечается в честь победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, в результате которой страна обрела независимость. День Государственного флага Кыргызской Республики празднуется с 2009 года.

празднуется с 2009 года. День матери в Грузии ежегодно отмечается 3 марта, начиная с 1991 года.

ежегодно отмечается 3 марта, начиная с 1991 года. Хина мацури – праздник девочек в Японии издавна отмечался в 3-й день 3-го месяца.

Какой сегодня праздник

3 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Льва, папы Римского, святителя Агапита, исповедника, епископа Синадского, святителя Флавиана, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Космы Яхромского.

В народе 3 марта отмечался день Ярило с овсянкой. Считалось, что в это день сам Бог брался за соху и борону, проверяя, насколько они готовы к весенним полевым работам. Поэтому хозяева осматривали весь свой инвентарь и при необходимости несли его к кузнецу на починку. А еще в этот день почитали маленькую птичку-овсянку, потому что считали ее предвестницей скорого тепла.

Приметы на 3 марта

если в этот день прилетела овсянка – к скорому теплу;

Ярила сегодня топит снег, не жалея сил;

много снега – летом будет много хлеба;

много воды – много сена и травы;

В день Ярилы сверху течет, а снизу морозит.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 марта

1639 – колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь мецената Джона Гарварда.

1861 – российский император Александр II отменил в России крепостное право.

1863 – Конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации.

1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (ныне Национальная парламентская библиотека Украины).

1913 – накануне инаугурации президента США Вудро Вильсона в Вашингтоне прошло шествие 5000 женщин, требовавших предоставления всем гражданам страны равного права голоса.

1917 – в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР).

1921 – канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг открыл гормон инсулин.

1947 – вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС.

1955 – Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

Кто родился 3 марта

1896 – Иван Паторжинский, украинский певец, педагог.

1911 – Джин Харлоу, американская актриса, кинозвезда, секс-символ 1930-х гг.

1912 – Лев Ребет, украинский публицист, адвокат.

1918 – Арнольд Ньюман, американский фотограф.

1958 – Миранда Ричардсон, британская киноактриса.

1964 – Лаура Хэрринг, американская модель, актриса.

1970 – Джули Боуэн, американская актриса.

1982 – Джессика Бил, американская актриса, модель, певица.

1982 – Аида Николайчук, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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