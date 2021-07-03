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3 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 июля, 07:25
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Международный день Днепра, Международный день кооперативов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 июля.
3 июля: какой сегодня праздник
3 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 3 июля? Международный день Днепра, Международный день кооперативов. День святого Мефодия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июля.

  • Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives) – начиная с 1993 года проводится в первую субботу июля под эгидой ООН.
  • Международный день Днепра – экологический праздник отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы.
  • Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag Free Day) – этот экологический день был организован с целью сохранения окружающей среды от пластика.
  • День в стороне от солнца (Stay Out of the Sun Day) – необычный праздник, призывающий людей побыть в тени и дать коже отдохнуть от жарких солнечных лучей.
  • День независимости – празднует Беларусь и Алжир.

Какой сегодня праздник

3 июля в православной церкви чтится память священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона и Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисиопольського, святителя Мины, епископа Полоцкого.

В народе 3 июля почитался Мефодий Перепелятник. Обычно к этому дню поспевали хлеба и слетались птицы перепела, а также начинался сезон легкой охоты.

Приметы на 3 июля

  • важно на Мефодия подстрелить перепелку, тогда охотнику будет сопутствовать удача;
  • дождь на Мефодия будет идти еще 40 дней;
  • если на Мефодия паук плетет паутину – будет сухо и ясно;
  • а вот если паутины нет – к дождливой погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 июля

  • 1885 – в Америке украинские эмигранты создали первое товарищество взаимопомощи "Братство святого Николая".
  • 1916 – в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе лайнера "Титаник".
  • 1928 – в Америке в продаже появились первые телевизоры.

Кто родился 3 июля

  • 1883 – Франц Кафка, чешский писатель и философ.
  • 1927 – Кен Рассел, английский кинорежиссер.
  • 1932 – Вадим Ильенко, украинский оператор и режиссер.
  • 1962 – Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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