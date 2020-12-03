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3 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 3 декабря? Международный день инвалидов, Международный день дизайнеров и аниматоров. День святителя Прокла – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Макар, Николай, Прокл, Татьяна, Фекла.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 декабря.

3 декабря: какой сегодня праздник
3 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) провозглашен под эгидой ООН в 1992 году с целью привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов и продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни.
  • Международный день дизайнеров и аниматоров или Всемирный день компьютерной графики – неофициальный праздник профессионалы 3D графики и дизайна отмечают с 1998 года по инициативе компании Alias. Дата выбрана по ассоциаци числа 3 December с символом 3D.
  • Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day) был организован Сетью по борьбе с пестицидами в 1998 году в память об экологической катастрофе 1984 года в Индии.

Какой сегодня праздник

3 декабря в православной церкви проводится предпразднство Введение во храм Пресвятой Богородицы. Также чтится память преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, преподобного Диодора Юрьегорского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, священномучеников Нирсы епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мучеников Азота скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде пострадавших.

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В народе 3 декабря отмечался день Прокла, который при жизни своей молитвой спас во время землетрясения целый город. В день Прокла было принято проклинать нечисть. Люди верили, что благодаря этому нечистая сила не сможет никому причинить вреда, потому что не выйдет из-под земли, где прячется всю зиму от морозов. Ко дню Прокла обычно уже устанавливалась санная дорога. Также в этот день наблюдали за погодой и судили о том, каким будет лето.

Приметы на 3 декабря

  • какая погода на Прокла – таким будет весь июнь.
  • если 3 декабря идет снег, то 3 июня будет дождь.
  • если в день Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху – к скорой вьюге.

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1586 – в Англию из Колумбии впервые завезен картофель.
  • 1959 – в СССР введен в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".
  • 1965 – в Великобритании вышел альбом Rubber Soul группы The Beatles.
  • 1967 – профессор Кристиан Барнард провел первую в истории медицины операцию по пересадке сердца от человека к человеку.

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  • 1984 – Бхопальская катастрофа – крупнейшая техногенная катастрофа, в результате которой произошла утечка метилизоцианата на заводе пестицидов, погибли более 3800 человек и сотни тысяч пострадали.
  • 1989 – официальная дата окончания "холодной войны" между Америкой и СССР.
  • 1991 – независимость Украины признала Венгрия, а ее посольство в Киеве стало первым посольством иностранного государства в Украине.
  • 1992 – отправлено первое СМС сообщение.

Кто родился 3 декабря

  • 1596 – Николо Амати, итальянский мастер по изготовлению струнных музыкальных инструментов.
  • 1722 – Григорий Сковорода, русский и украинский философ, поэт, педагог.
  • 1898 – Михаил Кошкин, советский конструктор, создатель танка Т-34.
  • 1927 – Энди Уильямс, американский эстрадный певец и актер.
  • 1931 – Иван Данилюк, украинский математик.
  • 1937 – Иван Слета, украинский хоровой дирижер и композитор.
  • 1948 – Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец, автор песен.
  • 1960 – Джулианна Мур, американская актриса и писательница.
  • 1973 – Холли Мари Комбс – американская актриса и продюсер.
  • 1985 – Аманда Сайфред, американская актриса, певица, модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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