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29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 29 ноября? Международный день солидарности с палестинским народом. Первое воскресенье Адвента – у католиков. Апостола и евангелиста Матфея – в православном календаре. Матвеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 ноября.

29 ноября: какой сегодня праздник
29 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день солидарности с палестинским народом ( International Day of Solidarity with the Palestinian People) — ежегодно отмечается 29 ноября с 1978 года под эгидой ООН в честь принятия в 1947 году резолюции о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
  • День освобождения Албании (Liberation Day in Albania) – это национальный праздник, который проводится в стране в честь освобождения от немецких оккупантов в 1944 году.
  • День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызстана – профессиональный праздник, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября с 1995 года.

Какой сегодня праздник

В 2020 году западные христиане 29 ноября отмечают первое воскресенье Адвента – это время ожидания Рождества Христова.

29 ноября в православной церкви почитается день памяти апостола и евангелиста Матфея – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, а также праведного Фулвиана, князя Эфиопского, в святом крещении Матфея.

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В народе 29 ноября отмечался Матвеев день. Несмотря на начало строгого Рождественского поста, в этот день люди часто ходили друг другу в гости, а скромность постного стола и отсутствие алкогольных напитков скрашивались душевными разговорами. Не попотчевать гостей на Матвея считалось плохой приметой.

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Приметы на 29 ноября

  • худ Матвей, если не попотчевал гостей;
  • на Матвея часто бывает оттепель;
  • на Матвея зима потеет, а земля преет;
  • облака нависли низко над землей – к похолоданию;
  • если в Матвеев день ветрено, метель продолжится до Николы Зимнего 19 декабря.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1830 – начало польского национально-освободительного восстания.
  • 1870 – началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии.
  • 1899 – основан испанский футбольный клуб "Барселона".
  • 1929 – американский пилот Ричард Берд впервые в мире самолетом перелетел Южный полюс.
  • 1999 – в Украине установлены официальные атрибуты государственности: Флаг Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

Кто родился 29 ноября

  • 1675 – Бартоломео Карло Растрелли, итальянский литейщик из металла, скульптор.
  • 1778 – Григорий Квитка-Основьяненко, украинский прозаик, драматург, литературный критик.
  • 1802 – Вильгельм Гауф, немецкий писатель, сказочник, новеллист.
  • 1849 – Джон Флеминг, английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.
  • 1931 – Юрий Войнов, советский и украинский футболист, тренер.
  • 1960 – Татьяна Назарова, советская и украинская актриса театра и кино.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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