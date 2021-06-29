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29 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
29 июня, 07:25
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Международный день тропиков, День апостолов Петра и Павла у католиков – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 июня.
29 июня: какой сегодня праздник
29 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 29 июня? Международный день тропиков. День святых апостолов Петра и Павла – у католиков. День святого Тихона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июня.

  • Международный день тропиков (International Day of the Tropics) – ежегодно проводится под эгидой ООН с 2016 года с целью освещения проблем народов, проживающих на территории тропической природной зоны.
  • День памяти Винной битвы (Batalla del Vino) – ежегодный фестиваль вина проводится в Испании, Венесуэле, Колумбии, Чили, Коста-Рике, Мальте, Перу и других странах.

Какой сегодня праздник

29 июня в православной церкви чтится память святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия, пресвитера, и мученика Евтропия, чтеца.

Западные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла – учеников Христа, которые проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.

В народе 29 июня чествовался Тихон Тихий. По наблюдениям людей, в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам и даже птицы затихают, кроме соловья, который выводит свои трелі до самого Петрова дня, 12 июля.

Приметы на 29 июня

  • на Тихона Солнце идет тише;
  • у Земли самый тихий ход в году;
  • на Тихона завершается поздний сев яровых.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 июня

  • 1916 – первый полет самолета "Боинг".
  • 1945 – Закарпатье присоединилось к УССР.
  • 1964 – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.
  • 1974 – британский музыкальный хит-парад возглавил француз Шарль Азнавур с песней She.
  • 2007 – в Америке поступил в продажу первый iPhone.

Кто родился 29 июня

  • 1798 – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.
  • 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
  • 1934 – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.
  • 1948 – Иэн Пэйс, английский музыкант, ударник группы Deep Purple.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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