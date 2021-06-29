29 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 29 июня? Международный день тропиков. День святых апостолов Петра и Павла – у католиков. День святого Тихона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июня.
- Международный день тропиков (International Day of the Tropics) – ежегодно проводится под эгидой ООН с 2016 года с целью освещения проблем народов, проживающих на территории тропической природной зоны.
- День памяти Винной битвы (Batalla del Vino) – ежегодный фестиваль вина проводится в Испании, Венесуэле, Колумбии, Чили, Коста-Рике, Мальте, Перу и других странах.
Какой сегодня праздник
29 июня в православной церкви чтится память святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия, пресвитера, и мученика Евтропия, чтеца.
Западные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла – учеников Христа, которые проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.
В народе 29 июня чествовался Тихон Тихий. По наблюдениям людей, в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам и даже птицы затихают, кроме соловья, который выводит свои трелі до самого Петрова дня, 12 июля.
Приметы на 29 июня
- на Тихона Солнце идет тише;
- у Земли самый тихий ход в году;
- на Тихона завершается поздний сев яровых.
Интересные и важные события в Украине и мире 29 июня
- 1916 – первый полет самолета "Боинг".
- 1945 – Закарпатье присоединилось к УССР.
- 1964 – день рождения пульта дистанционного управления телевизором.
- 1974 – британский музыкальный хит-парад возглавил француз Шарль Азнавур с песней She.
- 2007 – в Америке поступил в продажу первый iPhone.
Кто родился 29 июня
- 1798 – Джакомо Леопарди, итальянский философ и поэт.
- 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
- 1934 – Людмила Сосюра, украинская актриса театра и кино.
- 1948 – Иэн Пэйс, английский музыкант, ударник группы Deep Purple.
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