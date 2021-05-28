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28 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:05

Последний звонок – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 28 мая

28 мая: какой сегодня праздник
28 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 28 мая?Последний звонок, Европейский День соседей, Международный день женского здоровья. День святого Пахомия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Дмитрий, Макар, Памфил, Пахом.

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Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 мая.

  • Последний звонок прозвенит 28 мая во многих школах Украины. Однако из-за карантина и перерывов в учебе во многих регионах даты окончания учебного года могут варьироваться и приходиться не только на май, но и на июнь.
  • Европейский День соседей (European Neighbours Day) – праздник был основан в Париже в 1990 году и отмечается ежегодно в одну из пятниц мая с целью укрепления социальных связей и объединения людей для борьбы с изоляцией.
  • Международный день женского здоровья (International Day of Action for Women`s Health) – отмечается с 1987 года с целью напомнить миру о важности и значении здоровья женщины для будущего любой нации.
  • Всеукраинский день краеведения – ежегодный профессиональный праздник краеведов был введен с 2017 года.
  • День пограничника отмечается во многих постсоветских странах.
  • День республики празднуется в Азербайджане, Армении, Непале.

Какой сегодня праздник

28 мая в православной церкви чтится память преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца, преподобного Исаии Киево-Печерского, преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.

В народе 28 мая почитался Пахом Бокогрей, прозванный так, потому что с этого дня становилось уже по-летнему тепло.

Приметы на 28 мая

  • если на Пахома восход солнца багряный – к грозовому лету;
  • тепло на Пахома – лето также будет теплым.
  • на Пахома сеяли оставшуюся пшеницу;
  • никакие другие растения сажать на Пахома нельзя, потому что они пропадут.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 мая

  • 1756 – день рождения популярного соуса майонез.
  • 1763 – в Киеве открылась школа по обучению живописи.
  • 1830 – президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселении индейцев, который позволил изгонять индейцев с их земель и лишил их гражданских прав и свобод.
  • 1925 – в Харькове стартовала Всеукраинская конференция по краеведению в ходе которой был создан Украинский комитет краеведения.
  • 1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки "Грэмми".

Кто родился 28 мая

  • 1779 – Томас Мур, английский поэт, автор песен и баллад.
  • 1877 – Максимилиан Волошин, русский поэт, переводчик, художник.
  • 1908 – Ян Флеминг, английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.
  • 1968 – Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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