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27 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 27 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 27 февраля? Всемирный день неправительственных организаций, День белого медведя. День памяти святого равноапостольного Кирилла – в православном календаре. Кирилл Весноуказчик – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 февраля.

27 февраля: какой сегодня праздник
27 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) или День белого медведя ежегодно отмечается 27 февраля по инициативе общественной организацией Polar Bear International (PBI) с целью распространение информации и охраны самого крупного наземного хищника планеты.
  • Всемирный день неправительственных организаций (World NGO Day) был провозглашен на форуме НПО стран Балтийского моря в 2010 году с целью повышения влияния неправительственных и некоммерческих организаций в деле построения гражданского общества.
  • День независимости празднует Доминиканская Республика.

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Какой сегодня праздник

27 февраля в православной церкви чтится память преподобного Авксентия, равноапостольного Кирилла, учителя славянского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры. Перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, преподобного Марона, отшельника Сирийского, святителя Аврамия, епископа Каррийского.

В народе 27 февраля почитался Кирилл Весноуказчик. Судя по названию дня, по погоде на Весноуказчика люди определяли, какая будет весна. В конце зимы старались удержать на полях побольше снега, чтобы в процессе таяния он напитывал почву влагой. Для этого крестьяне выходили на пашню и утаптывали снег, а еще вывозили в поля навоз для удобрения.

Приметы на 27 февраля

  • хорошая погода на Весноуказчика предвещает крепкие морозы весной;
  • на Кирилла снег оседает – поля утучняет;
  • если во время оттепели растут большие сосульки – к затяжной весне.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 февраля

  • 1693 – в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин The Ladies' Mercury.
  • 1781 – Екатерина II издала указ о создании первых публичных школ в Российской империи.
  • 1897 – день рождения искусственного подсластителя сахарина.
  • 1919 – комиссия Антанты провела встречу с украинским атаманом Симоном Петлюрой.
  • 1939 – создан Союз композиторов Украины.
  • 1965 – состоялся первый полет транспортного самолета Ан-22 "Антей".
  • 1999 – Бритни Спирс возглавила британский хит-парад со своим первым синглом Baby one more time.

Кто родился 27 февраля

  • 1887 – Петр Нестеров, русский военный летчик-ас, основоположник высшего пилотажа.
  • 1913 – Ирвин Шоу, американский писатель, киносценарист.
  • 1921 – Евгений Мигунов, советский художник-мультипликатор, иллюстратор, карикатурист.
  • 1932 – Элизабет Тейлор, американская актриса.
  • 1939 – Кендзо Такада, японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo.
  • 1956 – Анне Вески, советская эстонская певица.
  • 1957 – Татьяна Догилева, российская актриса театра и кино, кинорежиссер.
  • 1957 – Адриан Смит, британский рок-гитарист, автор песен, продюсер, гитарист группы Iron Maiden.
  • 1983 – Кейт Мара, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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