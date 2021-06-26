26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День борьбы против наркотиков, День святой Акулины, именины празднуют Александр, Андрей, Анна, Иван – какие еще значимые даты и важные события отмечаются 26 июня.

26 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 26 июня? Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками. День святой Акулины – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.

Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – был провозглашен ООН в 1997 году с целью борьбы с бесчеловечным воздействием и унижением людей.

– был провозглашен ООН в 1997 году с целью борьбы с бесчеловечным воздействием и унижением людей. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании.

– отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании. День флага – празднуют крымские татары, румыны и финны.

– празднуют крымские татары, румыны и финны. День работников прокуратуры – отмечают в Беларуси и Туркменистане.

Какой сегодня праздник

26 июня в православной церкви проводится отдание праздника Пятидесятницы. Также чтится память мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.

В народе 26 июня чествовалась Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

Приметы на 26 июня

на Акулину появляется много комаров и оводов;

если на Акулину много мошкары – к хорошей погоде;

на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 июня

1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.

1925 – в Голливуде прошла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.

1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

1954 – осуществлен пуск первой в СССР и мире атомной электростанции.

1957 – впервые в мире было зарегистрировано научное открытие в Государственном реестре открытий СССР.

Кто родился 26 июня

1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.

1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.

1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.

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