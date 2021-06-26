Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Events

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 июня, 07:25
Копировать ссылку
День борьбы против наркотиков, День святой Акулины, именины празднуют Александр, Андрей, Анна, Иван – какие еще значимые даты и важные события отмечаются 26 июня.
26 июня: какой сегодня праздник
26 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 26 июня? Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками. День святой Акулины – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.

  • Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – был провозглашен ООН в 1997 году с целью борьбы с бесчеловечным воздействием и унижением людей.
  • Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании.
  • День флага – празднуют крымские татары, румыны и финны.
  • День работников прокуратуры – отмечают в Беларуси и Туркменистане.

Какой сегодня праздник

26 июня в православной церкви проводится отдание праздника Пятидесятницы. Также чтится память мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.

В народе 26 июня чествовалась Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

Приметы на 26 июня

  • на Акулину появляется много комаров и оводов;
  • если на Акулину много мошкары – к хорошей погоде;
  • на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 июня

  • 1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.
  • 1925 – в Голливуде прошла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
  • 1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.
  • 1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).
  • 1954 – осуществлен пуск первой в СССР и мире атомной электростанции.
  • 1957 – впервые в мире было зарегистрировано научное открытие в Государственном реестре открытий СССР.

Кто родился 26 июня

  • 1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.
  • 1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.
  • 1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
11
дней
02
часов
02
минут
50
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять