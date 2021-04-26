26 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Международный день памяти Чернобыля – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 26 апреля

Какой сегодня день, 26 апреля?Международный день памяти Чернобыля и День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Начало Страстной недели – в православном календаре. Фомаида Медуница – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Дмитрий, Марфа.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 апреля.

26 апреля: какой сегодня день Фото: Pixabay

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day) был утвержден ООН в 2016 году в память о крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. В 2021 году отмечается 35-я годовщина трагедии.

был утвержден ООН в 2016 году в память о крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. В 2021 году отмечается 35-я годовщина трагедии. День памяти жертв радиационных аварий и катастроф – еще одна памятная дата, которая также отмечается 26 апреля и приурочена к Чернобыльской трагедии.

– еще одна памятная дата, которая также отмечается 26 апреля и приурочена к Чернобыльской трагедии. Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day) отмечается ежегодно, начиная с 2001 года в честь основания организации, содействующей охране и развитию интеллектуальной собственности в мире WIPO, с целью защиты авторских прав, патентов, товарных знаков и содействия экономическому и культурному развитию мирового сообщества.

Какой сегодня праздник

26 апреля в православной церкви наступает Великий понедельник Страстной недели, который известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы и воспоминанием ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи. Также в этот день чтится память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента из Мир Ликийских, мученицы Фомаиды Египетской.

В народе 26 апреля почиталась Фомаида Медуница. Обычно в этот период люди собирали цветы медуницы, которую наделяли целебными свойствами, а еще рвали первые всходы щавеля и другой зелени. В Страстной понедельник следовало уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, молитвам.

Приметы на 26 апреля

на Медуницу просыпаются пчелы и шмели;

если распустился дуб – лето будет теплым;

много звезд на небе – год будет урожайным;

в Страстную неделю нельзя нарушать пост, строгость которого усиливается

Интересные и важные события в Украине и мире 26 апреля

1828 – начало война между Российской и Османской империями.

1840 – вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

1863 – в Санкт-Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".

1945 – Украина вошла в состав ООН как член-учредитель.

1954 – Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

1965 – День Победы в СССР 9 мая был объявлен нерабочим днем.

1965 – в Киеве состоялся первый эфир радиостанции "Проминь".

1986 – произошла авария на Чернобыльской АЭС, признанная крупнейшей техногенной катастрофой.

Кто родился 26 апреля

121 – Марк Аврелий, римский император.

570 – пророк Мухаммед, основатель религии Ислам.

1575 – Мария Медичи, королева Франции.

1882 – Вячеслав Липинский, украинский историк, дипломат.

1900 – Чарльз Рихтер, американский физик, создатель шкалы силы землетрясений.

1938 – Михаил Резникович, украинский режиссер, директор драмтеатра имени Леси Украинки.

1961 – Александр Заваров, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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