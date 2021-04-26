Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

26 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Международный день памяти Чернобыля – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 26 апреля

Какой сегодня день, 26 апреля?Международный день памяти Чернобыля и День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Начало Страстной недели – в православном календаре. Фомаида Медуница – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Дмитрий, Марфа.

Читайте также:
В эфире "Украина 24" – масштабный спецпроект к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 апреля.

26 апреля: какой сегодня день
26 апреля: какой сегодня день
Фото: Pixabay

  • Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day) был утвержден ООН в 2016 году в память о крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, которая произошла в 1986 году на Чернобыльской АЭС. В 2021 году отмечается 35-я годовщина трагедии.
  • День памяти жертв радиационных аварий и катастроф – еще одна памятная дата, которая также отмечается 26 апреля и приурочена к Чернобыльской трагедии.
  • Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day) отмечается ежегодно, начиная с 2001 года в честь основания организации, содействующей охране и развитию интеллектуальной собственности в мире WIPO, с целью защиты авторских прав, патентов, товарных знаков и содействия экономическому и культурному развитию мирового сообщества.

Какой сегодня праздник

26 апреля в православной церкви наступает Великий понедельник Страстной недели, который известен рассказом о проклятии Христом бесплодной смоковницы и воспоминанием ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи. Также в этот день чтится память священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента из Мир Ликийских, мученицы Фомаиды Египетской.

Читайте также:
Страстная неделя-2021: что можно и нельзя делать накануне Пасхи

В народе 26 апреля почиталась Фомаида Медуница. Обычно в этот период люди собирали цветы медуницы, которую наделяли целебными свойствами, а еще рвали первые всходы щавеля и другой зелени. В Страстной понедельник следовало уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, молитвам.

Приметы на 26 апреля

  • на Медуницу просыпаются пчелы и шмели;
  • если распустился дуб – лето будет теплым;
  • много звезд на небе – год будет урожайным;
  • в Страстную неделю нельзя нарушать пост, строгость которого усиливается

Интересные и важные события в Украине и мире 26 апреля

  • 1828 – начало война между Российской и Османской империями.
  • 1840 – вышло первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
  • 1863 – в Санкт-Петербургском Мариинском театре состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".
  • 1945 – Украина вошла в состав ООН как член-учредитель.
  • 1954 – Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
  • 1965 – День Победы в СССР 9 мая был объявлен нерабочим днем.
  • 1965 – в Киеве состоялся первый эфир радиостанции "Проминь".
  • 1986 – произошла авария на Чернобыльской АЭС, признанная крупнейшей техногенной катастрофой.

Кто родился 26 апреля

  • 121 – Марк Аврелий, римский император.
  • 570 – пророк Мухаммед, основатель религии Ислам.
  • 1575 – Мария Медичи, королева Франции.
  • 1882 – Вячеслав Липинский, украинский историк, дипломат.
  • 1900 – Чарльз Рихтер, американский физик, создатель шкалы силы землетрясений.
  • 1938 – Михаил Резникович, украинский режиссер, директор драмтеатра имени Леси Украинки.
  • 1961 – Александр Заваров, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Страстная неделя-2021: что можно и нельзя делать накануне Пасхи Страстная неделя-2021 по дням: дата и главные традиции Первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения В эфире «Украина 24» – масштабный спецпроект к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Тина Кароль призналась, что влюблена “как дура”. Видео
Тина Кароль призналась, что влюблена “как дура”. Видео
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Кому лучше не есть хурму
Кому лучше не есть хурму

Популярные статьи

Вчера, 16:47Звездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Вчера, 09:19Фаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

Вчера, 09:05Психо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

Вчера, 08:32Фаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляЗвездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

24 апреляЗвездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

24 апреляЗвездно

Обнаженка и убийства: смотрим новый клип MARUV Call 911, который фанаты назвали лучшим

24 апреляАфиша

Барбре Стрейзанд – 79: ТОП-5 фильмов с актрисой, которые хочется пересмотреть

24 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 апреля для всех знаков зодиака: Львы, ваша сексуальность сведет всех с ума!

23 апреляФаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

23 апреляПсихо

11 причин, почему вам нужно пойти к психологу

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

23 апреляВкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

Новости партнеров

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Plus-size модель Эшли Грэхем показала фигуру в белье
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Кароль похвасталась нереально дорогим платьем от Dolce&Gabbana
Кароль похвасталась нереально дорогим платьем от Dolce&Gabbana
Модный выход. Рианна показала, как стильно носить мини-юбку
Модный выход. Рианна показала, как стильно носить мини-юбку
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять