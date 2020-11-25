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25 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 25 ноября? Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. День памяти святителя Иоанна Милостивого, празднование иконы Божией Матери "Милостивая" – в православном календаре. Иван Милостивый – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 ноября.

25 ноября: какой сегодня праздник
25 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women) – женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия, а в 1999 году Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
  • Национальный день Боснии и Герцеговины – День государственности, который отмечается в честь состоявшегося в 1943 году учредительного заседания Государственного антифашистского веча народного освобождения Боснии и Герцеговины (ЗАВНОБиХ) в качестве военного парламента республики.
  • Праздник урожая отмечается в Туркменистане и посвящен собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию.
  • День учителя празднуется в Индонезии.

Какой сегодня праздник

25 ноября в православной церкви почитается день памяти святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобных Нила Постника и Нила Мироточивого, блаженного Иоанна Власатого, Ростовского, пророка Ахии. Проводится празднование чудотворной иконы Божией Матери "Милостивая".

В народе 25 ноября почитался Иван Милостивый. Это было время, когда завершался свадебный сезон. А вот следующие свадьбы можно было справлять уже с окончанием зимы – на Масленицу или на Красную горку. А потому девушкам и парням, которые не нашли себе пару, приходилось ждать до весны.

Приметы на 25 ноября

  • после Ивана Милостивого нельзя играть свадьбы;
  • если на Ивана идет снег – будет продолжительная оттепель;
  • если погода дождливая – то она продержится до праздника Введения, 4 декабря.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1795 – завершился третий раздел Речи Посполитой, в результате чего она прекратила существование как суверенное государство.
  • 1867 – Альфред Нобель запатентовал динамит.

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  • 1905 – в Лубнах вышел первый номер газеты "Хлебороб".
  • 1992 – в Украине издано постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов".

Кто родился 25 ноября

  • 1666 – Джузеппе Гварнери, итальянский мастер изготовления смычковых инструментов.
  • 1835 – Эндрю Карнеги, американский сталепромышленник, мультимиллионер, филантроп.
  • 1838 – Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель.
  • 1844 – Карл Бенц, немецкий инженер, изобретатель, пионер автомобилестроения.
  • 1925 – Нонна Мордюкова, советская киноактриса.
  • 1926 – Пол Андерсон, американский писатель-фантаст.
  • 1972 – Алессандро Микеле, итальянский модельер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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