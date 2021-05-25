25 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
День филолога – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 25 мая
Какой сегодня праздник, 25 мая? День филолога. День святого Епифания – в православном и народном календаре. Именины празднуют Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 мая.
- День филолога – в постсоветских странах отмечается профессиональный праздник людей, посвятивших себя изучению народной культуры, языка и литературного творчества.
- Международный день пропавших детей (International Missing Children Day) – отмечается по инициативе Америки, а вскоре и другие страны присоединились к этой идее, чтобы привлечь внимание людей к проблеме исчезновения детей.
- Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day) – мероприятия этого дня направлены на информированность людей о возможных заболеваниях щитовидки.
- День Африки празднуют страны Африканского союза по решению ООН в честь создания в 1963 году межгосударственной Организации африканского единства (ОАЕ).
- День полотенца (Towel Day) – необычный праздник, который ежегодно отмечают поклонники творчества писателя Дугласа Адамса. В течение этого дня они повсюду носят с собой полотенце.
25 мая в православной церкви чтится память святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Ринокирского.
В народе 25 мая отмечался Епифанов день. Обычно на Епифана цветет рябина, которой приписывали чудодейственные свойства защищать людей от пожаров. Также в этот день появляются кувшинки, способные побороть нечистую силу.
- красная заря на Епифана – к жаркому и пожароопасному лету;
- если на прудах появились листья кувшинки – холодов больше не будет;
- нельзя приносить в дом белые кувшинки, иначе падет домашний скот.
- 996 – в Киеве освящена Десятинная церковь – первая на Руси церковь Успения Пресвятой Богородицы.
- 1865 – в Одессе был основан Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.
- 1963 – день освобождения Африки.
- 1973 – в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств "Киевская весна".
- 1889 – Игорь Сикорский, украинский авиаконструктор, создатель первых советских самолетов.
- 1941 – Олег Даль, советский актер театра и кино.
- 1942 – Александр Калягин, советский актер, режиссер.
- 1971 – Кристина Орбакайте, российская певица.
- 1979 – Мария Ефросинина, украинская актриса, телеведущая, общественный деятель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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