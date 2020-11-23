23 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 23 ноября? Международный день акварели, День святого Георгия в Грузии, День благодарности труду в Японии. День памяти святого Георгия Победоносца, а также апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона и других – в православном календаре. День Ераста или Ледолом – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 ноября.

23 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день акварели (World Watercolor Day) ежегодно отмечается с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели и способствовал распространению таких обществ в других странах.

ежегодно отмечается с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели и способствовал распространению таких обществ в других странах. День воинов Литвы – празднуется с 1918 года в честь начала формирования регулярной литовской армии.

– празднуется с 1918 года в честь начала формирования регулярной литовской армии. День дорожной полиции Казахстана – профессиональный праздник всех работников дорожной полиции страны.

– профессиональный праздник всех работников дорожной полиции страны. День Святого Георгия в Грузии (Гиоргоба) – официальный нерабочий день в стране посвященный наиболее почитаемому святому Грузии в день его казни.

– официальный нерабочий день в стране посвященный наиболее почитаемому святому Грузии в день его казни. День благодарности труду в Японии (Kinro-Kanshya no Hi) – государственный праздник и выходной день в стране в честь собранного урожая и окончания сельскохозяйственных работ.

Какой сегодня праздник

23 ноября в православной церкви почитается день памяти апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия, мученика Ореста врача, священномученика Милия Персидского и двух учеников его, преподобного Феостирикта, что в Символах, мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.

В народе 23 ноября отмечался день Родиона и Ераста, который также называли Ледолом. К этому времени на реках уже устанавливался лед, который был еще не слишком крепким и мог легко проломиться под ногами или полозьями саней. А потому ходить по такому льду было еще опасно.

В день Ераста крестьяне шли в церковь и несли для освящения хлеб и большой кусок соли, а потом давали их домашнему скоту, чтобы животные всю зиму не болели.

Приметы на 23 ноября

после Ераста жди крепкого наста;

на Ераста нельзя ходить по льду – он еще ненадежный;

если на Ераста погода ненастна, надо поклониться зиме, чтобы не лютовала;

кто родился в солнечный день – у того жизнь удачно сложится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1708 – Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу.

1763 – Екатерина II учредила Медицинскую коллегию.

1852 – в Англии появились первые почтовые ящики.

1903 – итальянский тенор Энрико Карузо дебютировал в Америке на сцене Метрополитен-Опера в опере "Риголетто".

1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

1924 – началось регулярное радиовещание в СССР.

1965 – образован Союз кинематографистов СССР.

1991 – Фредди Меркьюри объявил о том, что он болен СПИДом.

Кто родился 23 ноября

1887 – Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.

1896 – Виктор Косенко, украинский композитор и пианист.

1908 – Николай Носов, советский детский писатель-прозаик, драматург, киносценарист.

1966 – Венсан Кассель, французский актер и продюсер.

1992 – Майли Сайрус, американская певица, автор песен и актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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