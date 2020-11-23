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23 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 23 ноября? Международный день акварели, День святого Георгия в Грузии, День благодарности труду в Японии. День памяти святого Георгия Победоносца, а также апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона и других – в православном календаре. День Ераста или Ледолом – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 ноября.

23 ноября: какой сегодня праздник
23 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день акварели (World Watercolor Day) ежегодно отмечается с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели и способствовал распространению таких обществ в других странах.
  • День воинов Литвы – празднуется с 1918 года в честь начала формирования регулярной литовской армии.
  • День дорожной полиции Казахстана – профессиональный праздник всех работников дорожной полиции страны.
  • День Святого Георгия в Грузии (Гиоргоба) – официальный нерабочий день в стране посвященный наиболее почитаемому святому Грузии в день его казни.
  • День благодарности труду в Японии (Kinro-Kanshya no Hi) – государственный праздник и выходной день в стране в честь собранного урожая и окончания сельскохозяйственных работ.

Какой сегодня праздник

23 ноября в православной церкви почитается день памяти апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия, мученика Ореста врача, священномученика Милия Персидского и двух учеников его, преподобного Феостирикта, что в Символах, мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.

В народе 23 ноября отмечался день Родиона и Ераста, который также называли Ледолом. К этому времени на реках уже устанавливался лед, который был еще не слишком крепким и мог легко проломиться под ногами или полозьями саней. А потому ходить по такому льду было еще опасно.

В день Ераста крестьяне шли в церковь и несли для освящения хлеб и большой кусок соли, а потом давали их домашнему скоту, чтобы животные всю зиму не болели.

Приметы на 23 ноября

  • после Ераста жди крепкого наста;
  • на Ераста нельзя ходить по льду – он еще ненадежный;
  • если на Ераста погода ненастна, надо поклониться зиме, чтобы не лютовала;
  • кто родился в солнечный день – у того жизнь удачно сложится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1708 – Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу.
  • 1763 – Екатерина II учредила Медицинскую коллегию.

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  • 1852 – в Англии появились первые почтовые ящики.
  • 1903 – итальянский тенор Энрико Карузо дебютировал в Америке на сцене Метрополитен-Опера в опере "Риголетто".
  • 1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.
  • 1924 – началось регулярное радиовещание в СССР.
  • 1965 – образован Союз кинематографистов СССР.
  • 1991 – Фредди Меркьюри объявил о том, что он болен СПИДом.

Кто родился 23 ноября

  • 1887 – Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
  • 1896 – Виктор Косенко, украинский композитор и пианист.
  • 1908 – Николай Носов, советский детский писатель-прозаик, драматург, киносценарист.
  • 1966 – Венсан Кассель, французский актер и продюсер.
  • 1992 – Майли Сайрус, американская певица, автор песен и актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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