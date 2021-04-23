23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 23 апреля

Какой сегодня праздник, 23 апреля? Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога. День мученика Терентия и других – в православном календаре. Терентий Маревный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 апреля.

23 апреля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day) был учрежден под эгидой ЮНЕСКО в 1995 году в память известных великих авторов, которые родились либо умерли в этот день: Уильям Шекспир, Морис Дрюон, Памела Линдон Трэверс, Халлдор Лакснесс, Мигель де Сервантес-и-Сааведра, Инка Гарсиласо де ла Вега, Жозеп Пла-и-Казадеваль, Мануэль Мехиа Вальехо. Праздник создан с целью находить удовольствие в чтении и уважать вклад авторов в социальный и культурный прогресс человечества.

был учрежден под эгидой ЮНЕСКО в 1995 году в память известных великих авторов, которые родились либо умерли в этот день: Уильям Шекспир, Морис Дрюон, Памела Линдон Трэверс, Халлдор Лакснесс, Мигель де Сервантес-и-Сааведра, Инка Гарсиласо де ла Вега, Жозеп Пла-и-Казадеваль, Мануэль Мехиа Вальехо. Праздник создан с целью находить удовольствие в чтении и уважать вклад авторов в социальный и культурный прогресс человечества. День английского языка (English Language Day) проводится с 2010 года под эгидой ООН в честь дня рождения великого английского поэта, писателя и драматурга Уильяма Шекспира. Наряду с другими днями официальных языков установлен с целью укрепления традиции многоязычия в мире.

проводится с 2010 года под эгидой ООН в честь дня рождения великого английского поэта, писателя и драматурга Уильяма Шекспира. Наряду с другими днями официальных языков установлен с целью укрепления традиции многоязычия в мире. День испанского языка (Spanish language day) также отмечается по инициативе ООН с 2010 года и приходится на 23 апреля в память о смерти великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры.

также отмечается по инициативе ООН с 2010 года и приходится на 23 апреля в память о смерти великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры. День святого Георгия (La Diada de Sant Jordi) или День влюбленных (The Day of Lovers) – еще один праздник, отмечаемый сегодня в Испании, симбиоз литературы и любви, который является аналогом Дня святого Валентина.

или – еще один праздник, отмечаемый сегодня в Испании, симбиоз литературы и любви, который является аналогом Дня святого Валентина. День немецкого пива – национальный праздник отмечает Германия.

– национальный праздник отмечает Германия. День национальной независимости и детей проводится в Турции.

проводится в Турции. Всеукраинский день психолога – свой профессиональный праздник ежегодно 23 апреля отмечают специалисты в области психологии.

Какой сегодня праздник

23 апреля в православной церкви чтится память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и других 33, мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия, диаконов Персидских, преподобномучеников священной обители Пантократора, что в Дау пенделе (Аттика) пострадали, священномученика Григория V, патриарха Константинопольского. Проводится литургия Преждеосвященных Даров.

В народе 23 апреля почитался Терентий Маревный. Обычно в этот день солнце было в тумане – говорили, что оно в мареве. Отсюда и название дня. Это был добрый знак того, что хорошо уродит хлеб. А еще на Терентия в разгаре было весеннее бездорожье, потому что всюду текли ручьи, и почва превращалась в грязь.

Приметы на 23 апреля

если солнце взошло сквозь дымку – год будет хлебородным;

если небо с утра ясное – придется поле перепахивать и засевать по новой;

на Терентия кругом грязь – ни проехать, ни пройти;

на Терентия после захода солнца лучше не выходить на улицу, чтобы избежать встречи с нечистой силой.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 апреля

1896 – в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.

1907 – Джек Лондон отплыл в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне.

1956 – состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

1959 – создан Союз журналистов Украины (ныне Национальный союз журналистов Украины).

1964 – в СССР основана фирма граммофонных пластинок "Мелодия".

1965 – в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".

1967 – стартовал советский космический корабль "Союз-1", пилотируемый Владимиром Комаровым, который потерпел аварию и погиб при возвращении на Землю.

1975 – в Киеве открылся Украинский музей книги.

Кто родился 23 апреля

1564 – Уильям Шекспир, великий английский поэт, один из лучших драматургов мира.

1880 – Михаил Фокин, русский и американский танцовщик, хореограф, один из создателей современного балета.

1891 – Сергей Прокофьев, русский советский композитор, пианист, дирижер.

1918 – Морис Дрюон, французский писатель.

1920 – Григорий Тютюнник, советский и украинский поэт, писатель-прозаик.

1936 – Рой Орбисон, американский певец, композитор, гитарист, пионер рок-н-ролла.

1955 – Джуди Дэвис, австралийская актриса кино и телевидения.

1995 – Джиджи Хадид, американская супермодель.

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