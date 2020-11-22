22 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 ноября в истории
Какой сегодня праздник, 22 ноября? Международный день сыновей. День преподобной Матроны Константинопольской, празднование иконы Божией Матери "Скоропослушница" – в православном календаре. Матрена Зимняя – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 ноября.
- Международный день сыновей – неофициальный семейный праздник, который ежегодно отмечается в мире 22 ноября и посвящен, по сути, всем мужчинам, которые являются сыновьями.
- День работников юстиции празднует Азербайджан.
- День банковского работника отмечается в Армении.
- День работника прокуратуры чествуется в Кыргызстане.
- День независимости празднует Ливан.
22 ноября в православной церкви почитается день памяти мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны Константинопольской, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна Колова, преподобных Евстолии и Сосипатры, святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского, чудотворца. Празднование чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница".
В народе 22 ноября отмечалась Матрена Зимняя. Считалось, что с Матрены морозы крепчают, а зима приближается. В этот день было принято заваривать различные лекарственные травы и коренья для профилактики от зимних болезней – считалось, что они обладают особой целебной силой.
Приметы на 22 ноября
- если на Матронин день выпал иней – к скорым морозам;
- туман на Матрону обещает оттепель;
- коли на Матрону снежная погода, то май будет ненастным;
- дождливый день на Матрону – к хорошему урожаю пшеницы.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1906 – в России началась аграрная реформа Петра Столыпина.
- 1917 – в Канаде образована Национальная хоккейная лига (НХЛ).
- 1938 – Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики.
- 1960 – Запорожский завод "Коммунар" (ныне "АвтоЗАЗ") выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей "Запорожец".
- 1963 – в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
- 1801 – Владимир Даль, врач, писатель, этнограф, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка".
- 1808 – Томас Кук, английский предприниматель, основавший первое в мире туристическое агентство.
- 1819 – Джордж Элиот, английская писательница.
- 1891 – Эдвард Бернейс, австрийско-американский ученый, один из крупнейших специалистов по PR.
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- 1928 – Николай Добронравов, советский поэт-песенник.
- 1952 – Савик Шустер, российский и украинский журналист, телеведущий.
- 1967 – Марк Руффало, американский актер, продюсер.
- 1984 – Скарлетт Йоханссон, американская актриса и певица.
- 1996 – Хейли Бибер, американская модель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.
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