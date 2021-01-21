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21 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 января в истории

Какой сегодня праздник, 21 января? Международный день объятий. Память святого Емилиана и преподобномученика Григория, чудотворца Печерского – в православном календаре. Емелин день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 января.

21 января: какой сегодня праздник
21 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день объятий (International Hug Day) – необычный праздник был основан в США в 1986 году и вскоре распространился по всему миру. Его главная традиция – заключить в дружеские объятия всех знакомых и незнакомых людей.
  • День инженерных войск ежегодно 21 января отмечает Беларусь согласно президентскому указу от 1998 года.
  • День бабушки празднуется в Польше с 1964 года.

Какой сегодня праздник

21 января в православной церкви отмечался день памяти преподобного Георгия Хозевита и священноисповедника Емилиана исповедника, преподобной Домники Константинопольской игуменьи, преподобномученика Григория, чудотворца Печерского, преподобного Григория, затворника Печерского, священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших, преподобного Паисия Угличского, игумена, священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Капподакийской, мученика Феофила диакона и Елладия.

В народе 21 января отмечался Емелин день или Емельян зимний. После Иванова дня, когда свою долю оплакивали несчастливые невесты, наступал черед парней заливать алкоголем нежеланную семейную жизнь, если им приходилось играть свадьбу против своего желания по воле родителей. Считалось, что тогда у молодоженов все "стерпится – слюбится".

В Емелин день было принято приглашать в гости и угощать куму с кумом. А те, в свою очередь, приносили с собой подарки: мыло и полотенце, которые затем использовали во время купания крестников, чтобы дети росли здоровыми.

Приметы на 21 января

По народным приметам зима с Емелиного дня поворачивала на весну. И хотя еще лютовали снегопады и морозы, люди ждали скорой смены погоды. В этот день следили за направлением ветра. Если ветер дует с юга, лето будет грозовым. А вот ясный день, обещал засушливое лето.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 21 января

  • 1919 – на Закарпатском всенародном собрании принято решение о воссоединении Закарпатья с Украиной.
  • 1922 – в Швейцарии прошли первые горнолыжные соревнования по слалому.
  • 1954 – в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".
  • 1959 – создан Европейский суд по правам человека.
  • 2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество превысило один миллиард долларов.

Кто родился 21 января

  • 1855 – Джон Браунинг, американский изобретатель, конструктор огнестрельного оружия.
  • 1903 – Игорь Курчатов, советский физик-ядерщик, создатель атомной бомбы.
  • 1905 – Кристиан Диор, французский кутюрье.
  • 1906 – Игорь Моисеев, советский артист балета, балетмейстер, хореограф.
  • 1924 – Бенни Хилл, британский комедийный актер.
  • 1941 – Пласидо Доминго, испанский оперный певец, дирижер.
  • 1956 – Джина Дэвис, американская актриса, сценаристка, продюсер, фотомодель.
  • 1968 – Шарлотта Росс, американская актриса кино и телевидения.
  • 1976 – Эмма Бантон, британская певица, актриса, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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