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20 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 20 ноября? Всемирный день ребенка, День педиатра. День памяти мученика Феодота, празднование иконы Божией Матери "Взыграние"– в православном календаре. Федотов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 ноября.

20 ноября: какой сегодня праздник
20 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) отмечается с 1954 года под эгидой ООН и установлен в честь принятия ассамблеей в 1959 году Декларации прав ребенка, а в 1989 году – Конвенции о правах ребенка.
  • День педиатра – медицинский праздник детского врача приурочен ко Всемирному дню ребенка, который также отмечается 20 ноября.
  • День памяти трансгендеров ( Transgender Day of Remembrance) – это день памяти убитых в результате трансфобии трансгендерных людей, проводимый с целью привлечь внимание к продолжающемуся насилию, которому они подвергаются.
  • День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day) проводится под эгидой ООН с целью ускорения темпов промышленного развития данного мирового региона и увеличения торговых отношений между африканскими странами.
  • День революции в Мексике приурочен к годовщине начала вооруженного выступления 1910 года во главе с Франциско Мадеро против режима Диаса.

Какой сегодня праздник

20 ноября в православной церкви почитается день памяти мучеников в Мелитыне, преподобного Лазаря Галисийского, преподобного Зосимы Ворзобского. Обретение мощей преподобного Кирилла Новоозерского, мученика Феодота, корчемника, мучеников Меласипа и Касинии и сына их Антонина, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Проводится празднование чудотворной иконы Божией Матери "Взыграние".

В народе 20 ноября отмечался Федотов день в честь святого Феодота, которого считали покровителем женского рукоделия. Ему молились, перед тем как сесть за ткачество, прядение или вышивку. В это время обычно уже начитались морозы, способные сковать льдом реки и озера. У людей была популярна подледная рыбная ловля. А еще по льду устанавливали путь через реку.

Приметы на 20 ноября

  • идет Федот – за собою лед ведет;
  • реки льдом покрылись – зимние дороги открылись;
  • если лед замерзает грудами – будет хороший урожай хлеба;
  • сугробы снега также предвещают хлебный год;

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1917 – провозглашена Украинская Народная Республика.
  • 1945 – начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха.
  • 1947 – свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
  • 1990 – арестован серийный убийца Чикатило, лишивший жизни более 50 людей.
  • 1991 – установлены консульские отношения между Украиной и Турцией.

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  • 2003 – в Антарктиде найден лед возрастом 900 тыс. лет.
  • 2004 – с космодрома Мыс Канаверал запущена орбитальная обсерватория Swift.

Кто родился 20 ноября

  • 1889 – Эдвин Хаббл, американский астроном и космолог.
  • 1907 – Анри-Жорж Клузо, французский кинорежиссер, сценарист, мастер триллера.
  • 1925 – Майя Плисецкая, советская прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф.
  • 1928 – Алексей Баталов, советский актер, режиссер, сценарист, педагог.
  • 1928 – Генрих Сапгир, советский и российский поэт, прозаик, сценарист, переводчик.
  • 1937 – Виктория Токарева, советская и российская писательница, сценарист.
  • 1963 – Михаил Дидык, украинский оперный певец.
  • 1983 – Михаил Хома, украинский певец, солист группы DZIDZIO.
  • 1989 – Сергей Полунин, украинский и российский артист балета.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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