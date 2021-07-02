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2 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 июля, 07:25
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Международный день спортивной журналистики, День налоговика Украины, Всемирный день собак – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 июля.
2 июля: какой сегодня праздник
2 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 2 июля? Международный день спортивной журналистики, День налоговика Украины. Апостола Иуды, брата Господня – в православном календаре. Зосима Пчельник – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Мария, Фаддей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июля.

  • Международный день спортивной журналистики (World Sports Journalists Day) – учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы и отмечается ежегодно, начиная с 1995 года.
  • День работника налоговой службы Украины – профессиональный праздник, который отмечается 2 июля.
  • Всемирный день НЛО или День уфолога (World UFO Day) – проводится людьми, посвятившими себя изучению необычных явлений и объектов внеземного происхождения.
  • Всемирный день собак – неофициальный праздник лучших друзей человека, который отмечается с 2012 года и призван обратить внимание общества на проблемы бездомных животных.

Какой сегодня праздник

2 июля в православной церкви чтится память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

В народе 2 июля почитался Зосима Пчельник. По народным наблюдениям, в этот день пчелы начинали нести мед в ульи и заливать в соты.

Приметы на 2 июля

  • на Зосиму Пчельника нельзя беспокоить пчел;
  • если пчелы слетаются в ульи – к дождю;
  • а если сидят по стенам – будет жара.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 июля

  • 1853 – начало Крымской войны.
  • 1918 – гетманом Павлом Скоропадским введено украинское гражданство.
  • 1924 – образована Международная ассоциация спортивной прессы.
  • 1947 – произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.
  • 2011 – украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе.

Кто родился 2 июля

  • 1714 – Кристоф Глюк, австрийский композитор.
  • 1877 – Герман Гессе, немецкий писатель.
  • 1922 – Пьер Карден, французский модельер.
  • 1961 – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.
  • 1986 – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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