2 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 2 июля? Международный день спортивной журналистики, День налоговика Украины. Апостола Иуды, брата Господня – в православном календаре. Зосима Пчельник – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Мария, Фаддей.
Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июля.
- Международный день спортивной журналистики (World Sports Journalists Day) – учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы и отмечается ежегодно, начиная с 1995 года.
- День работника налоговой службы Украины – профессиональный праздник, который отмечается 2 июля.
- Всемирный день НЛО или День уфолога (World UFO Day) – проводится людьми, посвятившими себя изучению необычных явлений и объектов внеземного происхождения.
- Всемирный день собак – неофициальный праздник лучших друзей человека, который отмечается с 2012 года и призван обратить внимание общества на проблемы бездомных животных.
Какой сегодня праздник
2 июля в православной церкви чтится память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.
В народе 2 июля почитался Зосима Пчельник. По народным наблюдениям, в этот день пчелы начинали нести мед в ульи и заливать в соты.
Приметы на 2 июля
- на Зосиму Пчельника нельзя беспокоить пчел;
- если пчелы слетаются в ульи – к дождю;
- а если сидят по стенам – будет жара.
Интересные и важные события в Украине и мире 2 июля
- 1853 – начало Крымской войны.
- 1918 – гетманом Павлом Скоропадским введено украинское гражданство.
- 1924 – образована Международная ассоциация спортивной прессы.
- 1947 – произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.
- 2011 – украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе.
Кто родился 2 июля
- 1714 – Кристоф Глюк, австрийский композитор.
- 1877 – Герман Гессе, немецкий писатель.
- 1922 – Пьер Карден, французский модельер.
- 1961 – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.
- 1986 – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.