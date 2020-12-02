2 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 2 декабря? Международный день борьбы за отмену рабства. День памяти пророка Авдия, празднование иконы Божьей Матери "В скорбех и печалех Утешение" – в православном календаре. Авдей Радетель – в народном календаре. Именины празднуют Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Филарет, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 декабря.

2 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery) ежегодно отмечается 2 декабря в связи с принятием ООН в 1949 году Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

ежегодно отмечается 2 декабря в связи с принятием ООН в 1949 году Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. День независимости празднуют Объединенные Арабские Эмираты в честь создания федерации эмиратами Договорного Омана в 1971 году.

празднуют Объединенные Арабские Эмираты в честь создания федерации эмиратами Договорного Омана в 1971 году. День провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики – национальный праздник отмечается в стране с 1975 года.

Какой сегодня праздник

2 декабря в православной церкви почитается день памяти пророка Авдия, из 12-ти, мученика Варлаама, преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, в Ближних пещерах, обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского, Ярославского, мученика Азы и с ним 150 воинов, мученика Илиодора, преподобного Илариона чудотворца. Проводится празднование иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".

В народе 2 декабря отмечался Авдей Радетель. Люди почитали святого Авдея покровителем домашнего уюта, хозяйства и семейного благополучия, за что и прозвали его Радетелем. Чтобы не отпугнуть от своего дома нечистую силу, нужно было в день Авдея постучать обухом топора по дверным косякам и оконным рамам.

Приметы на 2 декабря

на Авдея метель дорогу перенимает и болезни в щели загоняет;

на Авдея нельзя выходить на улицу, чтобы не подхватить хворь, лучше пересидеть дома у горячей печи;

чтобы защититься от простуды и болезни, нужно пить горячий чай с медом и целебными травами.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1409 – в Германии открылся Лейпцигский университет.

1864 – в Херсоне основали первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита.

1920 – между Турцией и Арменией заключен Александропольский мирный договор.

1942 – итальянский физик Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию.

1946 – Англия и Америка подписали соглашение об объединении оккупационных зон Германии.

1971 – советская автоматическая межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.

1990 – стартовал космический корабль "Союз ТМ-11" с международным экипажем на борту.

2010 – на iPhone запущен мессенджер Viber.

Кто родился 2 декабря

1935 – Нина Антонова, советская и украинская киноактриса.

1946 – Джанни Версаче, итальянский модельер и дизайнер.

1968 – Люси Лью, американская актриса.

1977 – Саша Путря, 11-летняя украинская и советская художница, которая за свою короткую жизнь создала более двух тысяч работ.

1978 – Нелли Фуртадо, канадская певица, автор песен, актриса.

1981 – Бритни Спирс, американская поп-певица, танцовщица, автор песен, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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