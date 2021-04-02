2 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 2 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 2 апреля? Международный день детской книги, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. День мученицы Фотины самарянки – в православном календаре. Великая Страстная пятница – у католиков. Фотинья Колодезница – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 апреля.

2 апреля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Международный день детской книги (International Children's Book Day) ежегодно отмечается 2 апреля, в день рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Праздник был установлен в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге.

ежегодно отмечается 2 апреля, в день рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Праздник был установлен в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге. Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day) проводится под эгидой ООН с 2007 года с целью подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим этим неизлечимым заболеванием нервной системы, и повышать уровень их жизни.

проводится под эгидой ООН с 2007 года с целью подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим этим неизлечимым заболеванием нервной системы, и повышать уровень их жизни. День Мальвинских островов – национальный день памяти отмечает Аргентина.

Какой сегодня праздник

2 апреля в православной церкви чтится день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, что в обители святого Саввы были убиты, мученицы Фотины (Светланы), самарянки, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии, мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнина и мученика Севастиана, мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии, святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадского.

У католиков в 2021 году 2 апреля отмечается Великая пятница или Страстная пятница, которая проходит на Страстной неделе и посвящена воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста и погребению Его тела.

В народе 2 апреля почиталась Фотинья, которую также прозвали Колодезницей, поскольку в этот период с особым почтением относились к питьевой колодезной воде, которую даже наделяли целительными свойствами. Также на Фотинью славили лен и наряжались в льняные одежды. А девушки на заборы и калитки вывешивали льняные полотенца, чтобы привлечь в дом женихов.

Приметы на 2 апреля

чтобы избавиться от многих недугов, на Фотинью надо умыться водой из колодца;

чтобы излечиться от лихорадки, святой Фотинье писали молитвы;

нельзя плевать в колодец, причем не только в этот день.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 апреля

1905 – открыт Симплонский тоннель под Альпами, связавший Швейцарию и Италию.

1912 – лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых испытаний, которые прошли успешно.

1966 – впервые в мире советский космический аппарат спутник "Луна-10" облетел Луну.

1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас", который продолжался 13 лет.

Кто родился 2 апреля

1725 – Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, писатель, мемуарист.

1805 – Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник.

1840 – Эмиль Золя, французский писатель, публицист.

1891 – Макс Эрнст, франко-германский художник, скульптор, один из основоположников сюрреализма.

1902 – Михаил Гречина, украинский архитектор.

1905 – Серж Лифарь, французский танцовщик, хореограф, балетмейстер украинского происхождения.

1922 – Сергей Адамович, украинский художник-график.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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