19 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 января в истории

Какой сегодня праздник, 19 января?Крещение Господне, Богоявление или Водосвятие – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван и Феофан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 января.

19 января: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

19 января в православной церкви отмечается святое Богоявление, Крещение Господне. Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

В народе 19 января так же, как и в церкви, празднуется Крещение Господне или Водосвятие. В этот день совершается обряд очищения и заканчиваются Святки. Утро Крещения начинается с церковных богослужений. Затем священники освящают воду в проруби, именуемой "иордань", погружая в нее крест. Считается, что на Крещение вода во всех водоемах и даже в водопроводе становится святой. Верующие хранят крещенскую воду на случай болезней или сглаза.

Купание в проруби на Крещение – главная традиция праздника. Самые отважные ныряют в прорубь с ледяной водой, чтобы провести обряд очищения, смыть с себя грехи.

Приметы на 19 января

на Крещение всегда устанавливается холодная погода, а морозы получили название крещенские;

звездное крещенское небо – к хорошему урожаю хлеба;

снег на Крещение – к урожаю гречки;

метели – признак хорошего роения пчел;

если звезды светят ярко, будет хороший окот у овец;

на Крещение Господне открываются небеса и сбываются заветные желания;

чтобы быть весь год здоровым, на Крещение нужно провести омовение;

в течение 12 дней после Водосвятия в проруби нельзя стирать.

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Интересные и важные события в Украине и мире 19 января

1652 – посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.

1655 – в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.

1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".

1903 – объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".

1906 – начался выход украинского сатирического журнала "Шершень".

1915 – француз Джордж Клод получил патент на рекламное объявление неоновыми лампами.

1938 — американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1963 – состоялось первое выступление Битлз на телевидении.

Кто родился 19 января

1809 – Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, эссеист, представитель романтизма.

1912 – Тимофей Левчук, советский и украинский кинорежиссер.

1912 – Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН.

1932 – Ричард Лестер, американо-английский кинорежиссер.

1943 – Дженис Джоплин, американская королева блюза и рок-н-ролла.

1945 – Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь группы Deep Purple.

1972 – Сергей Михалок, лидер белорусской группы "Ляпис Трубецкой".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Крещение

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