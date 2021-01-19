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19 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 января в истории

Какой сегодня праздник, 19 января?Крещение Господне, Богоявление или Водосвятие – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван и Феофан.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 января.

19 января: какой сегодня праздник
19 января: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

19 января в православной церкви отмечается святое Богоявление, Крещение Господне. Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

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В народе 19 января так же, как и в церкви, празднуется Крещение Господне или Водосвятие. В этот день совершается обряд очищения и заканчиваются Святки. Утро Крещения начинается с церковных богослужений. Затем священники освящают воду в проруби, именуемой "иордань", погружая в нее крест. Считается, что на Крещение вода во всех водоемах и даже в водопроводе становится святой. Верующие хранят крещенскую воду на случай болезней или сглаза.

Купание в проруби на Крещение – главная традиция праздника. Самые отважные ныряют в прорубь с ледяной водой, чтобы провести обряд очищения, смыть с себя грехи.

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Приметы на 19 января

  • на Крещение всегда устанавливается холодная погода, а морозы получили название крещенские;
  • звездное крещенское небо – к хорошему урожаю хлеба;
  • снег на Крещение – к урожаю гречки;
  • метели – признак хорошего роения пчел;
  • если звезды светят ярко, будет хороший окот у овец;
  • на Крещение Господне открываются небеса и сбываются заветные желания;
  • чтобы быть весь год здоровым, на Крещение нужно провести омовение;
  • в течение 12 дней после Водосвятия в проруби нельзя стирать.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 19 января

  • 1652 – посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.
  • 1655 – в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.
  • 1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
  • 1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".
  • 1903 – объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".
  • 1906 – начался выход украинского сатирического журнала "Шершень".
  • 1915 – француз Джордж Клод получил патент на рекламное объявление неоновыми лампами.
  • 1938 — американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
  • 1963 – состоялось первое выступление Битлз на телевидении.

Кто родился 19 января

  • 1809 – Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, эссеист, представитель романтизма.
  • 1912 – Тимофей Левчук, советский и украинский кинорежиссер.
  • 1912 – Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН.
  • 1932 – Ричард Лестер, американо-английский кинорежиссер.
  • 1943 – Дженис Джоплин, американская королева блюза и рок-н-ролла.
  • 1945 – Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь группы Deep Purple.
  • 1972 – Сергей Михалок, лидер белорусской группы "Ляпис Трубецкой".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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