19 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 января в истории
Какой сегодня праздник, 19 января?Крещение Господне, Богоявление или Водосвятие – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван и Феофан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 января.
19 января в православной церкви отмечается святое Богоявление, Крещение Господне. Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.
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В народе 19 января так же, как и в церкви, празднуется Крещение Господне или Водосвятие. В этот день совершается обряд очищения и заканчиваются Святки. Утро Крещения начинается с церковных богослужений. Затем священники освящают воду в проруби, именуемой "иордань", погружая в нее крест. Считается, что на Крещение вода во всех водоемах и даже в водопроводе становится святой. Верующие хранят крещенскую воду на случай болезней или сглаза.
Купание в проруби на Крещение – главная традиция праздника. Самые отважные ныряют в прорубь с ледяной водой, чтобы провести обряд очищения, смыть с себя грехи.
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Приметы на 19 января
- на Крещение всегда устанавливается холодная погода, а морозы получили название крещенские;
- звездное крещенское небо – к хорошему урожаю хлеба;
- снег на Крещение – к урожаю гречки;
- метели – признак хорошего роения пчел;
- если звезды светят ярко, будет хороший окот у овец;
- на Крещение Господне открываются небеса и сбываются заветные желания;
- чтобы быть весь год здоровым, на Крещение нужно провести омовение;
- в течение 12 дней после Водосвятия в проруби нельзя стирать.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
- 1652 – посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для заключения союза с Русским царством.
- 1655 – в Охматовской битве украинские казаки разбили польское войско.
- 1825 – Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.
- 1853 – в Риме состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Трубадур".
- 1903 – объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".
- 1906 – начался выход украинского сатирического журнала "Шершень".
- 1915 – француз Джордж Клод получил патент на рекламное объявление неоновыми лампами.
- 1938 — американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.
- 1963 – состоялось первое выступление Битлз на телевидении.
- 1809 – Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт, эссеист, представитель романтизма.
- 1912 – Тимофей Левчук, советский и украинский кинорежиссер.
- 1912 – Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН.
- 1932 – Ричард Лестер, американо-английский кинорежиссер.
- 1943 – Дженис Джоплин, американская королева блюза и рок-н-ролла.
- 1945 – Род Эванс, английский рок-певец, сооснователь группы Deep Purple.
- 1972 – Сергей Михалок, лидер белорусской группы "Ляпис Трубецкой".
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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