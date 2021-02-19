19 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 19 февраля в истории
Какой сегодня праздник, 19 февраля? День государственного герба Украины, Всемирный день китов. День Святого Вукола – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 февраля.
- День государственного герба Украины – установлен в честь утверждения в 1992 году Верховной Радой Украины трезубца в качестве малого герба Украины.
- Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов – экологическая дата, учрежденная в 1986 году, в день вступления в силу моратория на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией, ежегодно отмечается во многих странах 19 февраля.
- День сотрудника финансовой полиции отмечается в Кыргызстане с 2005 года.
- День дарения книг – общенациональный праздник проводится в Армении в честь дня рождения армянского поэта и писателя Ованеса Туманяна.
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19 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Вукола, епископа Смирнского, преподобного Варсонофия Великого и Иоанна, пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского, мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила, мученицы Фаусты, мучеников Евиласия и Максима, мученика Юлиана, мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика Ликариона, отрока.
В народе 19 февраля почитался Вукол Телятник. Примерно в этот период в хозяйствах начинали рождаться телята, а потому на Вукола так же, как и накануне в день Агафьи, особое внимание уделяли коровам и заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Стельным коровам давали много вкусного корма. Также хлев окуривали чабрецом и другими травами, чтобы телята росли крепкими, а молоко у коров было вкусным.
Приметы на 19 февраля
- если у коровы двойня одношерстных телят – добрая примета, а если разношерстные – к худу;
- у коровы под копытом мокро – молока убавится;
- морозный день на Вукола – к бурной весне и сухому жаркому лету.
- 1855 – французский математик и астроном Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды — прогноз для Европы на утро того же дня.
- 1878 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф.
- 1954 – принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
- 1964 – во Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев.
- 1992 – Верховная Рада Украины утвердила трезубец в качестве малого герба Украины.
- 1473 – Николай Коперник, немецкий астроном, математик, механик, автор учения о гелиоцентрической системе мира.
- 1957 – Рэй Уинстон, английский актер, продюсер.
- 1959 – Анатолий Демьяненко, советский и украинский футболист, футбольный тренер.
- 1963 – Seal, британский певец, автор песен
- 1979 – Витас, российский певец и композитор.
- 1993 – Виктория Джастис, американская певица и актриса.
- 2004 – Милли Бобби Браун, британо-американская актриса и модель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.
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