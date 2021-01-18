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18 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 января в истории

Какой сегодня праздник, 18 января? Навечерие Богоявления – в православном календаре. Крещенский сочельник – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 января.

18 января: какой сегодня праздник
18 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День Мартина Лютера Кинга – американский национальный праздник, который отмечается в третий понедельник января и посвящен жизни и идеалам этого борца за гражданские права и против расовой дискриминации.
  • День Винни Пуха – праздник почитателей литературного героя, а также таланта его создателя, английского писателя Алана Александра Милна, день рождения которого приходится на 18 января.

Какой сегодня праздник

18 января в православной церкви отмечается навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник. Также чтится память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны, волхва, преподобной Синклитикии Александрийской, пророка Михея, преподобной Аполлинарии, преподобного Фостирия.

В народе 18 января почитался Крещенский сочельник. Люди готовились к великому празднику и соблюдали пост, а потому канун Крещения Господня еще назывался Голодным вечером. На стол подавали все постное, а главным блюдом была голодная кутья, которую в отличие от щедрой готовили без масла и смальца.

На Крещенский сочельник в последний раз проводили святочные празднества, колядования и гадания. А еще под Крещение собирали снег, который применяли для омоложения и лечения от всяких болезней, потому что он считался целебным. Такими же чудодейственными свойствами в этот период наделялась вода в водоемах и колодцах.

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Чтобы приобщиться к чуду Крещения Господня, набирали чашу с водой и в полночь внимательно наблюдали за ней. Считалось, что, когда по воде пойдет рябь, в этот момент открываются небеса и сам Господь смотрит на землю.

Приметы на 18 января

  • звездное крещенское небо предвещало хороший урожай хлеба;
  • снег на Крещение – к урожаю гречки;
  • метели – признак хорошего роения пчел;
  • если звезды светят ярко, будет хороший окот у овец;
  • южные ветра в канун Крещения – лето будет грозовым.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 18 января

  • 1654 – на Переяславской раде было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
  • 1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
  • 1943 – в ходе Второй мировой войны прорвана блокада Ленинграда.
  • 1963 – во Львове основан футбольный клуб "Карпаты".

Кто родился 18 января

  • 1864 – Иван Ижакевич, украинский живописец, писатель и график.
  • 1882 – Алан Александр Милн, английский писатель, автор "Винни-Пуха".
  • 1904 – Кэри Грант, англо-американский актер.
  • 1955 – Кевин Костнер, американский актер, продюсер, режиссер, музыкант.
  • 1960 – Марк Райлэнс, британский актер, театральный режиссер, сценарист.
  • 1962 – Тамара Гвердцители, грузинская и российская певица, пианистка, композитор.
  • 1986 – Валентина и Вита Семеренко, сестры-близнецы, украинские биатлонистки.
  • 1996 – Сара Гилман, американская актриса театра, кино и телевидения.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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