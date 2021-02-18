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18 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 18 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 18 февраля? День батарейки. День мученицы Агафьи – в православном календаре. Агафья Коровница – в народном календаре. Именины празднуют Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 февраля.

18 февраля: какой сегодня праздник
18 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День батарейки (Battery Day) – международный праздник отмечается в день рождения итальянского ученого Алессандро Вольта, который изобрел первый в мире гальванический элемент (Вольтов столб), ставший прообразом современных батарей.
  • День дипломатических работников отмечается в Туркменистане с 2009 года.
  • День Независимости Республики Гамбии празднуется с 1965 года в честь обретения независимости от Британской империи.

Какой сегодня праздник

18 февраля в православной церкви чтится день памяти мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Федулы и мучеников Элладия, Макария и Евагрия. Празднование Елецкой-Черниговской, Сицилийской или Дивногорской и называемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери.

В народе 18 февраля почитался Агафьев день. Святую Агафью считали покровительницей домашнего скота, а потому другое название дня – Коровница. В этот день особое внимание уделяли коровам: их холили, угощали, наводили порядок в хлеву, а на рога вешали куски хлеба. Люди верили, что это убережет коров от падежа.

Если год выдавался неурожайным, то обычно ко дню Агафьи заканчивалось сено, а по хлевам начинал ходить мор. Потому еще одно название дня – Голодуха.

Также святая Агафья считалась заступницей от пожара. В этот день освящали хлеб, который затем хранили в доме как оберег. Если случался пожар, этот хлеб бросали в огонь в надежде, что он пощадит и отступит. Также на Агафью поминали умерших предков.

Приметы на 18 февраля

  • на Агафью-коровницу ни в коем случае нельзя обижать коров;
  • корову бить – молока не пить;
  • корова в тепле – молоко на столе;
  • если на Агафью тепло – то сильных холодов уже не будет;
  • мороз в этот день приведет жаркое и засушливое лето.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 февраля

  • 1911 – в Индии впервые в мире осуществлена доставка почты самолетом.
  • 1930 – открыта девятая планета Солнечной системы Плутон американским астрономом Клайдом Томбо.
  • 1968 – в состав группы Pink Floyd вошел Дэвид Гилмор, заменив Сида Баретта.
  • 1979 – в пустыне Сахара выпал снег.
  • 2014 – в Украине на Майдане Независимости в Киеве началось противостояние, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек.

Кто родился 18 февраля

  • 1745 — Алессандро Вольта, итальянский физик, химик, основоположник учения об электричестве, чьим именем названа единица измерения электрического напряжения – вольт.
  • 1898 – Энцо Феррари, итальянский автопроизводитель, основатель компании Ferrari.
  • 1921 – Василий Одрехивский, украинский скульптор.
  • 1933 – Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.
  • 1934 – Пако Рабан, французский модельер.
  • 1935 – Геннадий Гладков, советский и российский композитор.
  • 1954 – Джон Траволта, американский киноактер, танцор, певец.
  • 1964 – Мэтт Диллон, американский киноактер и кинорежиссер.
  • 1965 – Dr. Dre, американский рэпер и продюсер, лауреат премии "Грэмми".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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