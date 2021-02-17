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17 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 17 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 17 февраля? День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе. День Николая исповедника – в православном календаре. Начало Великого поста у западных христиан. Никола Студеный – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 февраля.

17 февраля: какой сегодня праздник
17 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day) – праздник, который проводится во всем мире 17 февраля по инициативе международных благотворительных организаций.
  • День кота в Европе (Cat Day) – неофициальный праздник любителей кошек, который отмечается в некоторых европейских странах, начиная с 1992 года по инициативе итальянского журналиста Клауди Ангелетти.

Какой сегодня праздник

17 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича, Владимирского, преподобного Кирилла Новоозерского, преподобных Аврамия и Коприя Печенежских, Вологодских, мученика Иадора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Николая исповедника, Игумена Студийского.

В народе 17 февраля почитался Никола Студеный. Считалось, что в этот период в лесах как раз наступает разгар звериных свадеб. А святого Николая называли покровителем животных и верили, что он знал все о звериных тропах, логовах и повадках.

Приметы на 17 февраля

  • на Николая стоят лютые морозы;
  • Студеный день – снова шубу надень;
  • на Студеного Николу снега навалило гору;
  • если еловые ветки гнутся к земле – будет метель;
  • а вот если лиственный лес потемнеет – к скорой оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 февраля

  • 1720 – подписан Гаагский договор между Испанией и странами Четверного союза, завершивший Войну четверного альянса.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны закончилась Корсунь-Шевченковская операция.
  • 1947 – радиостанция "Голос Америки" начала вещание на Советский Союз.
  • 1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов
  • 1999 – ратифицирован Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года.

Кто родился 17 февраля

  • 1892 – Иосиф Слипый, львовский архиепископ Украинской грекокатолической церкви.
  • 1906 – Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей.
  • 1940 – Джин Питни, американский певец, музыкант, автор-исполнитель.
  • 1943 – Раиса Недашковская, украинская актриса.
  • 1965 – Майкл Бэй, американский кинорежиссер, продюсер.
  • 1972 – Билли Джо Армстронг, американский гитарист, певец, актер, основатель группы Green Day.
  • 1981 – Джозеф Гордон-Левитт, американский актер, режиссер, композитор, продюсер.
  • 1981 – Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель.
  • 1986 – Дафни Оз, американская писательница, журналистка, телеведущая.
  • 1988 – Василий Ломаченко, украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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