16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 16 ноября? День работников радио, телевидения и связи Украины, Международный день терпимости. День памяти святой княжны Анны Всеволодовны, преподобного Акепсима Антиохийского, воспоминание обновления храма великомученика Георгия в Лидде – в православном календаре. Анна Холодная – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 ноября.

16 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День работников радио, телевидения и связи Украины – с 1994 года свой профессиональный праздник 16 ноября отмечают люди, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникации.

– с 1994 года свой профессиональный праздник 16 ноября отмечают люди, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникации. Международный день терпимости (International Day for Tolerance) проводится под эгидой ООН с 1995 года, его девиз: все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.

проводится под эгидой ООН с 1995 года, его девиз: все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Международный день борьбы с анорексией отмечается с 2005 года и призван обратить внимание общественности на отклонения в питании и заболевания, связанные с отсутствием чувства голода.

отмечается с 2005 года и призван обратить внимание общественности на отклонения в питании и заболевания, связанные с отсутствием чувства голода. Всемирный день пуговиц – оригинальный праздник, основанный американским Национальным пуговичным обществом в 1938 году в честь популярной застежки.

Какой сегодня праздник

16 ноября в православной церкви почитают память святой княжны Анны Всеволодовны, мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, мучеников Атика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и воинов их, преподобного Акепсима, преподобного Снандулии, обновление храма великомученика Георгия в Лидде.

В народе 16 ноября Анна Холодная. Святую Анну считали покровительницей девушек, а также людей, занимающихся творчеством. В этот период были популярны вечерние работы и посиделки. Девушки занимались рукоделием, пряли, ткали. По их работе судили о том, насколько они хорошие хозяйки.

Приметы на 16 ноября:

если на Анну Холодную дрова в печи жарко горят – скоро будет буря;

тучи нависли низко над землей – приближается стужа;

Анна без снега – не жди хлеба.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1924 – начала вещание первая украинская радиостанция "Украинское радио".

1933 – установлены дипломатические отношения между СССР и США.

1938 – день рождения спортивной дисциплины самбо.

1945 – день образования ЮНЕСКО.

1950 – день создания Всемирного совета мира.

1965 – СССР запустил автоматическую межпланетную станцию "Венера-3", которая достигла Венеры и стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты.

Кто родился 16 ноября

1873 – Уильям Хэнди, американский певец, композитор, трубач, аранжировщик, "отец блюза".

1905 – Эдди Кондон, американский джазовый музыкант, гитарист, композитор и певец.

1958 – Александр Малинин, советский и российский эстрадный певец, композитор.

1964 – Дайана Кролл, канадская джазовая певица и пианистка.

1966 – Кристиан Лоренц, клавишник немецкой метал-группы Rammstein.

1977 – Оксана Баюл, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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