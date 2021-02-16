16 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 16 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 16 февраля? Международный день блина, День военного журналиста в Украине. День праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы – в православном календаре. Семен и Анна – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 февраля.

16 февраля: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Международный день блина (International Pancake Day) – сытный праздник, который приходится на один из вторников февраля или марта, изначально появился середине ХХ века в Англии и в Америке, а позже стал популярен в других странах.

– сытный праздник, который приходится на один из вторников февраля или марта, изначально появился середине ХХ века в Англии и в Америке, а позже стал популярен в других странах. День военного журналиста в Украине – праздник основан в 2018 году в память о погибшем на Донбассе в 2015 году военного корреспондента Дмитрия Лабуткина.

– праздник основан в 2018 году в память о погибшем на Донбассе в 2015 году военного корреспондента Дмитрия Лабуткина. Национальный праздник КНДР – установлен в честь дня рождения Ким Чен Ира, главы КНДР 1994-2011 гг.

– установлен в честь дня рождения Ким Чен Ира, главы КНДР 1994-2011 гг. День восстановления Литовского государства – праздник Литвы в честь провозглашения независимости страны в 1918 году.

Какой сегодня праздник

16 февраля в православной церкви чествуется неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня. Память праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского, баговерного князя Романа Угличского, пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора, Клавдиана, мучеников Адриана и Еввула, мученика Власия Кесарийского.

В народе 16 февраля почитались Семен и Анна, которых также именовали Хранители младенцев. Святым Симеону и Анне молились о здоровье новорожденных детей. В этот день в хозяйствах начиналась подготовка и починка летней лошадиной сбруи для сельхозработ, а потому день еще назывался Починки. Как правило, с самого утра вся семья шла в сараи и занималась работой.

Приметы на 16 февраля

если снег в этот день шел хлопьями – лето будет дождливым;

Семен с Анной сбрую починяют;

на Семена и Анну нельзя лениться;

также в этот день нельзя обижать лошадей;

в эту ночь домовой заезжает лошадей.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 февраля

1923 – английский археолог Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

1957 – в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".

1968 – в Америке начала функционировать первая служба спасения 911.

1976 – в СССР на Камском автомобильном заводе выпущен первый автомобиль КАМАЗ.

1978 – создана первая компьютерная электронная доска объявлений BBS.

2005 – вступил в силу Киотский протокол – международное соглашение с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению.

Кто родился 16 февраля

1813 – Семен Гулак-Артемовский, украинский и русский оперный певец (баритон), композитор.

1834 – Эрнст Геккель, немецкий естествоиспытатель.

1958 – Андрей Баль, советский и украинский футболист, тренер.

1964 – Оксана Байрак, украинская актриса, кинорежиссер, сценарист, телеведущая.

1965 – Дэйв Ломбардо, американский барабанщик, участник группы Slayer.

1974 – Махершала Али, американский актер.

1989 – Элизабет Олсен, американская киноактриса.

1994 – Эйва Макс, американская поп-певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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