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16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Всемирный день голоса, икона Божией Матери Неувядаемый цвет – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 16 апреля

Какой сегодня праздник, 16 апреля? Всемирный день голоса. День преподобного Никиты, празднование иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" – в православном календаре. Никита Водопол – в народном календаре. Именины празднуют: Никита, Мартин, Феодосия.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 16 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 апреля.

16 апреля: какой сегодня праздник
16 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день голоса (World Voice Day) – необычный праздник, который посвящен феномену голоса и его роли в жизни людей, позволяющей общаться, выражать эмоции и чувства, радовать красотой звучания. День проводится с конца 1990-х годов по инициативе Американской Академии отоларингологии.
  • День работника полиции отмечается в Армении.
  • День первой конституции или День юриста празднует Болгария.
  • День рождения королевы Маргрете чтится в Дании.

Какой сегодня праздник

16 апреля в православной церкви чтится память преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской, мученицы Феодосии, девы, преподобного Илирика, мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Празднуется икона Божией Матери "Неувядаемый цвет".

В народе 16 апреля почитался Никита Водопол. Середина весны обычно сопровождалась большим разливом рек от растаявших снегов. Паводок мог принести много бед и затопить все, что попадалось ему на пути. Люди верили, что в это время просыпался водяной и всячески пытались его задобрить, угощая хлебом или кашей.

Приметы на 16 апреля

  • чтобы знать, насколько высоко поднимется вода, смотрели на высоту гнезда кулика;
  • крот не выроет нору ниже границы будущего разлива;
  • ветер после обеда – лето будет урожайным и дождливым;
  • дождь на Никиту – к плохой рыбалке;
  • нельзя ничего обещать в этот день.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 апреля

  • 1632 – основана Киево-Могилянская академия.
  • 1710 – Запорожским гетманом избран Филипп Орлик.
  • 1912 – американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Берлинская операция.
  • 1964 – американка Джеральдина Мок стала первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.
  • 1995 – начал действовать телефонный международный код 380, который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.
  • 2000 – на украинском референдуме была поддержана идея сокращения ВР, лишения депутатов неприкосновенности и право президента на роспуск парламента.

Кто родился 16 апреля

  • 1841 – Христина Алчевская, украинский педагог, организатор народного образования.
  • 1889 – Чарли Чаплин, английский и американский киноактер, режиссер, сценарист, композитор, продюсер.
  • 1924 – Генри Манчини, американский кинокомпозитор и дирижер,
  • 1944 – Деннис Рассел Дэвис, американский дирижер и пианист.
  • 1947 – Джерри Рафферти, шотландский гитарист, певец, основатель группы Stealers Wheel.
  • 1971 – Селена, американская певица, автор песен, модель, актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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