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15 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 15 марта в истории

Какой сегодня праздник, 15 марта? Всемирный день защиты прав потребителей. Начало Великого поста – в православном календаре. Федот Ветронос в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 марта.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

15 марта: какой сегодня праздник
15 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day) проводится с 1983 года под эгидой ООН и приурочен к годовщине выступления президента США Джон .Кеннеди в Конгрессе в 1962 году.
  • Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals) – экологический праздник, который ежегодно отмечается 15 марта во многих странах мира по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW с целью предотвращения охоты на детенышей тюленя ради их меха.
  • День Конституции Республики Беларусь – государственный праздник, который ежегодно отмечается, согласно Указу Президента Республики от 26 марта 1998 года.

Какой сегодня праздник

15 марта в православной церкви начинается Великий пост и отмечается его 1-я неделя. Это самый строгий и значимый православный пост в году, он является подготовкой к светлому празднику Пасхи, которая в 2021 году наступит 2 мая, после окончания поста. Также 15 марта чтится память священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси, мученицы Евфалии, мученика Троадия, преподобного Агафона Египетского, мучеников 440 италийских, святителя Арсения, епископа Тверского.

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В народе 15 марта отмечался день Федота, который также получил название Ветронос. А все потому, что в этот период обычно были сильные ветры. Именно из-за них день считался опасным, лучше было никуда не ходить, чтобы не получить неприятностей от ветров. Федот мог разозлиться и сорвать крышу или разворотить поленницу. Также считалось, что в этот день подземные источники закипают и вырываются наружу, а потому наступает оттепель.

Приметы на 15 марта

  • Великий пост подразумевает полный отказ от скоромной еды: мяса, молока, яиц;
  • также в период поста важно проводить время в молитвах, раскаянии, размышлении о жизни, воспоминаниях смерти и воскресении Христа;
  • нельзя во время Великого поста предаваться развлечениям, ссориться, выяснять отношения;
  • на Ветроноса без надобности не показывай носа;
  • на Федота жди оттепели;
  • теплый ветер на Федота – теплым будет все лето;
  • длинные сосульки – к долгой весне.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 марта

  • 1892 – американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.
  • 1906 – зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".
  • 1927 – началось строительство Днепрогэса.
  • 1939 – Карпатская Украина провозгласила независимость.
  • 1962 – состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила "Всемирный день прав потребителя".
  • 1990 – Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом.

Кто родился 15 марта

  • 1932 – Ежи Гофман, польский кинорежиссер и сценарист.
  • 1935 – Леонид Енгибаров, советский клоун, мим, киноактер.
  • 1956 – Сергей Кушнирюк, украинский гандболист, тренер, олимпийский чемпион 1976 года.
  • 1968 – Сабрина Салерно, итальянская поп-певица.
  • 1955 – Ди Снайдер, американский рок-музыкант, участник группы Twisted Sister.
  • 1972 – Марк Хоппус, американский панк-рок-музыкант, басист и вокалист группы Blink-182.
  • 1975 – Уильям Адамс, американский рэпер, продюсер, филантроп, лидер группы The Black Eyed Peas.
  • 1975 – Ева Лонгория, американская актриса, модель, продюсер.
  • 1977 – Джо Хан, диджей американской группы Linkin Park.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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