Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Международный день культуры, День экологических знаний, день Тита чудотворца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 15 апреля

Какой сегодня праздник, 15 апреля? Международный день культуры, День экологических знаний. День Тита чудотворца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 апреля.

15 апреля: какой сегодня праздник
15 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день культуры (World Day of Culture) был учрежден в честь принятия в 1935 году Пакта Рериха – международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников".
  • День экологических знаний отмечается с 1992 года с целью экологического образования людей всех стран мира, формирования экологической культуры населения, информирования общественности о состоянии дел в области экологической безопасности окружающей среды.
  • День сотрудников уголовного розыска Украины отмечают специалисты этого вида деятельности. Начиная с 2001 года центральный орган службы угрозыска называется Департаментом уголовного розыска МВД Украины, в основные функции которого входит пресечение и раскрытие уголовных преступлений, а также розыск преступников.
  • День влюбленных празднуют Грузия и Казахстан.
  • День независимости Израиля – главный государственный праздник, который отмечается ежегодно во вторник, среду или четверг, ближайшие к 5 ияра, в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года.

Какой сегодня праздник

15 апреля в православной церкви наступает четверг Великого канона. Чтится память преподобного Тита, чудотворца, мучеников Амфиана и Эдесия, мученика Поликарпа.

В народе 15 апреля почитался Тит Чудотворец. Обычно это был последний день, когда еще мог оставаться лед на реках, а потому он получил название Ледолом. Также этот день называли Бесхлебицей, поскольку у крестьян заканчивались запасы зерна, и хлеб не из чего было печь. Однако оставленное на посев зерно не трогали.

Приметы на 15 апреля

  • если в этот день кричит перепел – к хорошему урожаю хлеба и травы на выпасе;
  • с дня Тита начиналось токование глухарей;
  • если лед на реке затонул – год будет тяжелым;
  • в этот день нельзя проявлять скупость, особенно людям, занимающимся торговлей.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 апреля

  • 1657 – Казацкая рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию.
  • 1784 – в Англии совершен первый пилотируемый полет на воздушном шаре.
  • 1912 – затонул крупнейший британский трансатлантический лайнер "Титаник", столкнувшийся с айсбергом, погибло почти 1,5 тысячи людей.
  • 1919 – Декретом Совнаркома Украины образована отдельная секция судебно-уголовного розыска.
  • 1927 – произошло разрушительное Великое наводнение на Миссисипи.
  • 1929 – в СССР принято государственное пенсионное обеспечение по старости.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны от фашистских захватчиков освобожден Тернополь.
  • 1951 – в Лондоне впервые прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная".
  • 1955 – в Америке открыт первый ресторан "Макдоналдс".
  • 1994 – Украина включена в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.

Кто родился 15 апреля

  • 1452 – Леонардо да Винчи, великий итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый.
  • 1812 – Теодор Руссо, французский художник, живописец, пейзажист.
  • 1886 – Николай Гумилев, русский поэт.
  • 1894 – Бесси Смит, американская певица, исполнительница блюза.
  • 1933 – Борис Стругацкий, советский писатель-фантаст.
  • 1936 – Олег Черногуз, украинский писатель, журналист, главный редактор журналов "Перец" и "Ус".
  • 1941 – Роман Балаян, украинский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер.
  • 1949 – Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица.
  • 1966 – Саманта Фокс, английская певица данс-поп.
  • 1987 – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер.
  • 1990 – Эмма Уотсон, британская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День матери-2021: когда празднуется в Украине День дочери-2021: когда отмечаем семейный праздник День братьев и сестер: яркие картинки и лучшие поздравления Как отдыхаем на майские праздники и Пасху-2021 в Украине Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Популярные статьи

Вчера, 18:10Вкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Вчера, 10:29Вкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Вчера, 05:56Психо

Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не отказывай себе ни в чем!

13 апреляВкусно

Что готовят на Пасху: 6 традиционных блюд

13 апреляФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

13 апреляЗвездно

Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене Маски

13 апреляВкусно

Что приготовить из творога: 10 вкусных вариантов

13 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 13 апреля для всех знаков зодиака: Весы, выходите за рамки и не будьте занудой!

13 апреляФаново

"Вова, соси": Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету (видео)

12 апреляЗвездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

12 апреляЗвездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

12 апреляЗвездно

Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

12 апреляАктуально

Премиальная бытовая техника Haier уже доступна в Украине

12 апреляЗвездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

12 апреляФаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

12 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Можно ли колоть две дозы вакцины от разных производителей
Можно ли колоть две дозы вакцины от разных производителей
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару
Сколько стоит и как охраняют роскошный коттедж Ротару

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять