15 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Международный день культуры, День экологических знаний, день Тита чудотворца – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 15 апреля
Какой сегодня праздник, 15 апреля? Международный день культуры, День экологических знаний. День Тита чудотворца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 апреля.
- Международный день культуры (World Day of Culture) был учрежден в честь принятия в 1935 году Пакта Рериха – международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников".
- День экологических знаний отмечается с 1992 года с целью экологического образования людей всех стран мира, формирования экологической культуры населения, информирования общественности о состоянии дел в области экологической безопасности окружающей среды.
- День сотрудников уголовного розыска Украины отмечают специалисты этого вида деятельности. Начиная с 2001 года центральный орган службы угрозыска называется Департаментом уголовного розыска МВД Украины, в основные функции которого входит пресечение и раскрытие уголовных преступлений, а также розыск преступников.
- День влюбленных празднуют Грузия и Казахстан.
- День независимости Израиля – главный государственный праздник, который отмечается ежегодно во вторник, среду или четверг, ближайшие к 5 ияра, в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года.
15 апреля в православной церкви наступает четверг Великого канона. Чтится память преподобного Тита, чудотворца, мучеников Амфиана и Эдесия, мученика Поликарпа.
В народе 15 апреля почитался Тит Чудотворец. Обычно это был последний день, когда еще мог оставаться лед на реках, а потому он получил название Ледолом. Также этот день называли Бесхлебицей, поскольку у крестьян заканчивались запасы зерна, и хлеб не из чего было печь. Однако оставленное на посев зерно не трогали.
Приметы на 15 апреля
- если в этот день кричит перепел – к хорошему урожаю хлеба и травы на выпасе;
- с дня Тита начиналось токование глухарей;
- если лед на реке затонул – год будет тяжелым;
- в этот день нельзя проявлять скупость, особенно людям, занимающимся торговлей.
- 1657 – Казацкая рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого его сыну Юрию.
- 1784 – в Англии совершен первый пилотируемый полет на воздушном шаре.
- 1912 – затонул крупнейший британский трансатлантический лайнер "Титаник", столкнувшийся с айсбергом, погибло почти 1,5 тысячи людей.
- 1919 – Декретом Совнаркома Украины образована отдельная секция судебно-уголовного розыска.
- 1927 – произошло разрушительное Великое наводнение на Миссисипи.
- 1929 – в СССР принято государственное пенсионное обеспечение по старости.
- 1944 – в ходе Второй мировой войны от фашистских захватчиков освобожден Тернополь.
- 1951 – в Лондоне впервые прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная".
- 1955 – в Америке открыт первый ресторан "Макдоналдс".
- 1994 – Украина включена в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.
- 1452 – Леонардо да Винчи, великий итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый.
- 1812 – Теодор Руссо, французский художник, живописец, пейзажист.
- 1886 – Николай Гумилев, русский поэт.
- 1894 – Бесси Смит, американская певица, исполнительница блюза.
- 1933 – Борис Стругацкий, советский писатель-фантаст.
- 1936 – Олег Черногуз, украинский писатель, журналист, главный редактор журналов "Перец" и "Ус".
- 1941 – Роман Балаян, украинский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер.
- 1949 – Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица.
- 1966 – Саманта Фокс, английская певица данс-поп.
- 1987 – Александр Гвоздик, украинский профессиональный боксер.
- 1990 – Эмма Уотсон, британская актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.
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