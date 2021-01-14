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14 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 января в истории

Какой сегодня праздник, 14 января?Старый Новый год. Обрезание Господне и день памяти святителя Василия Великого – в православном календаре. Васильев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 января.

14 января: какой сегодня праздник
14 января: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Старый Новый год – встреча Нового года по старому стилю проводится во многих странах, в которых церкви празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю 25 декабря (7 января). А потому дата наступления старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.
  • День защитников Родины отмечает Узбекистан.
  • День революции и молодежи празднует Тунис.

Какой сегодня праздник

14 января в православной церкви отмечается великий праздник – Обрезание Господне. Также чтится день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, праведной Емилии, матери святителя Василия Великого, мученика Василия Анкирского, святителя Григория, епископа Назианского, отца св. Григория Богослова, мученика Феодота.

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В народе 14 января отмечался Васильев день, а также Новый год по старому стилю. Это радостный семейный праздник, когда за общим богато накрытым столом собиралась вся семья. Близкие просили друг у друга прощения, загадывали желания, веселились, гадали на кутье и варениках.

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Это время считалось мистическим и самым правдивым, чтобы узнать свое будущее. На Василия гадания и ворожба – любимое занятие для девушек. С наступлением утра мальчики и парни посевали зерном во всех домах, желая счастья, достатка и урожая в новом году.

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Приметы на 14 января

  • Как встретишь Новый год, так его и проведешь, а потому важно веселиться, шутить, радоваться и сидеть за богато накрытым столом.
  • Новый год нельзя встречать в старой, грязной и черной одежде, иначе весь год пройдет несчастливо.
  • В этот день нельзя брать и давать деньги в долг, чтобы в течение года не знать нужды.
  • Если на старый Новый год пересчитывать мелкие монеты – это к слезам.
  • На Васильев день первым в дом должен войти мужчина – тогда весь год будет удачным.
  • Потому женщинам 14 января лучше сидеть дома, а не посевать и не ходить по гостям.
  • Если дать согласие на брак в старый Новый год, то семейная жизнь будет счастливой.
  • Если на старый Новый год хорошая погода, то год будет урожайным.

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Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 14 января

  • 1794 – в США впервые успешно сделано кесарево сечение американке Элизабет Хог Беннетт.
  • 1900 – премьера оперы "Тоска" Дж. Пуччини.
  • 1922 – в Харькове утверждено "Положение о радиотелеграфном агентстве Украины".
  • 2010 – Часы конца света переведены на одну минуту назад.

Кто родился 14 января

  • 1883 – Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
  • 1891 – Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист.
  • 1925 – Юкио Мисима, японский писатель, драматург, актер.
  • 1928 – Валентина Зимняя, украинская актриса, театральный педагог.
  • 1937 – Евгений Гуцало, украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург.
  • 1963 – Стивен Содерберг, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
  • 1967 – Закк Уайлд, американский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, автор песен.
  • 1967 – Эмили Уотсон, английская актриса театра и кино.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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