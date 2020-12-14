14 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 14 декабря? День ликвидатора последствий на ЧАЭС. День пророка Наума – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Дмитрий, Наум, Порфирий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 декабря.

14 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День ликвидатора последствий на ЧАЭС в Украине – памятная дата, посвященная чествованию мужества и самоотверженности участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утвержденная в 2006 году и приуроченная к окончанию строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

– памятная дата, посвященная чествованию мужества и самоотверженности участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утвержденная в 2006 году и приуроченная к окончанию строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. День работников нефтегазовой промышленности и геологии в Туркменистане – профессиональный праздник, связанный с введением в эксплуатацию газопровода "Туркменистан-Китай" в 2009 году.

– профессиональный праздник, связанный с введением в эксплуатацию газопровода "Туркменистан-Китай" в 2009 году. Национальный день энергосбережения отмечается в Индии с 1991 года.

отмечается в Индии с 1991 года. Международный день обезьян (Monkey Day) – изначально этот праздник появился в 2000 году как шутка среди студентов Мичиганского университета, но позже эта дата стала популярной у зоологов и экологов и получила распространение во всем мире с целью обратить внимание людей на проблемы приматов.

Какой сегодня праздник

14 декабря в православной церкви чтится память пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.

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В народе 14 декабря отмечался Наумов день. Святого Наума почитали как покровителя наук и грамоты, ему молились о наставлении на ум и подсказки в принятии верного решения. Обычно в день его почитания отдавали детей в ученье приходским дьякам, а также служили молебен в церкви просили благословения на учебу.

Приметы на 14 декабря

пророк Наум острит ум;

нельзя есть во время чтения, чтобы ум не заесть;

в Наумов день нельзя оставлять открытыми книги, чтобы знания не выветрились.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1911 – экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1918 – свергнут гетман Украины Петр Скоропадский.

1958 – третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла южного полюса недоступности в Антарктиде и основала временную станцию "Полюс недоступности".

1962 – американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры.

1986 – завершено строительство "объекта Укрытие" над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

1994 – первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного "Славянского канала".

2004 – на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо.

Кто родился 14 декабря

1503 – Нострадамус, французский врач, алхимик, поэт, астролог, предсказатель.

1883 – Морихэй Уэсиба, японский мастер боевых искусств, основатель школы айкидо.

1928 – Николай Серебряков, советский и российский режиссер-мультипликатор.

1946 – Джейн Биркин, англо-французская актриса театра и кино, певица.

1949 – Клифф Уильямс, британский музыкант, бас-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

1971 – Микаэла Уоткинс, американская комедийная актриса.

1972 – Миранда Харт, английская актриса, комик, сценарист.

1988 – Ванесса Хадженс, американская актриса и певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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