14 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 декабря в истории
Какой сегодня праздник, 14 декабря? День ликвидатора последствий на ЧАЭС. День пророка Наума – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Дмитрий, Наум, Порфирий.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 декабря.
- День ликвидатора последствий на ЧАЭС в Украине – памятная дата, посвященная чествованию мужества и самоотверженности участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утвержденная в 2006 году и приуроченная к окончанию строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
- День работников нефтегазовой промышленности и геологии в Туркменистане – профессиональный праздник, связанный с введением в эксплуатацию газопровода "Туркменистан-Китай" в 2009 году.
- Национальный день энергосбережения отмечается в Индии с 1991 года.
- Международный день обезьян (Monkey Day) – изначально этот праздник появился в 2000 году как шутка среди студентов Мичиганского университета, но позже эта дата стала популярной у зоологов и экологов и получила распространение во всем мире с целью обратить внимание людей на проблемы приматов.
14 декабря в православной церкви чтится память пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.
В народе 14 декабря отмечался Наумов день. Святого Наума почитали как покровителя наук и грамоты, ему молились о наставлении на ум и подсказки в принятии верного решения. Обычно в день его почитания отдавали детей в ученье приходским дьякам, а также служили молебен в церкви просили благословения на учебу.
Приметы на 14 декабря
- пророк Наум острит ум;
- нельзя есть во время чтения, чтобы ум не заесть;
- в Наумов день нельзя оставлять открытыми книги, чтобы знания не выветрились.
Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:
- 1911 – экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
- 1918 – свергнут гетман Украины Петр Скоропадский.
- 1958 – третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла южного полюса недоступности в Антарктиде и основала временную станцию "Полюс недоступности".
- 1962 – американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры.
- 1986 – завершено строительство "объекта Укрытие" над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.
- 1994 – первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного "Славянского канала".
- 2004 – на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо.
- 1503 – Нострадамус, французский врач, алхимик, поэт, астролог, предсказатель.
- 1883 – Морихэй Уэсиба, японский мастер боевых искусств, основатель школы айкидо.
- 1928 – Николай Серебряков, советский и российский режиссер-мультипликатор.
- 1946 – Джейн Биркин, англо-французская актриса театра и кино, певица.
- 1949 – Клифф Уильямс, британский музыкант, бас-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.
- 1971 – Микаэла Уоткинс, американская комедийная актриса.
- 1972 – Миранда Харт, английская актриса, комик, сценарист.
- 1988 – Ванесса Хадженс, американская актриса и певица.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное