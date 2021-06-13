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13 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

День альбинизма, День работников легкой промышленности, День швейной машинки – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 июня

13 июня: какой сегодня праздник
13 июня: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 13 июня? День альбинизма. День апостола Ерма – в православном календаре. Еремей Распрягальник – в народном календаре. Именины празднуют: Борис, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Филипп.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 июня.

  • День работников легкой промышленности – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается во многих странах постсоветского пространства во второе воскресенье июня.
  • Международный день распространения информации об альбинизме (International Albinism Awareness Day) – установлен под эгидой ООН в 2014 году с целью обратить внимание общества на проблемы альбиносов.
  • День швейной машинки (Sewing Machine Day) – неофициальный праздник отмечается в день рождения Чарльза Фридриха Визенталя, который придумал идею двухконечной иглы с ушком на конце.

Какой сегодня праздник

13 июня в православной церкви отмечается 7-е воскресенье после Пасхи, святых отцов I Вселенского собора. Чтится память апостола от 70-х Ерма, мученика Ермия, мученика Философа.

В народе 13 июня почитался Еремей Распрягальник. Такое название день получил потому, что в этот период завершался сезон сева в полях, а потому лошадям давали отдых.

Приметы на 13 июня

  • кукует кукушка на Еремея – летом будет хорошая погода;
  • идет дождь на Еремея – к плохому урожаю;
  • если на вечер выпала роса – дни будут жаркими.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 июня

  • 1825 – день рождения безопасной булавки.
  • 1892 – в Киеве пущен первый электрический трамвай.
  • 1917 – состоялось провозглашение автономной Украины.
  • 1983 – в США впервые поступил в продажу первый мобильный телефон Dynatac 8000x производства Motorola.
  • 1983 – американский космический зонд "Пионер-10" пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинувшем пределы Солнечной системы.

Кто родился 13 июня

  • 1831 – Джеймс Максвелл, английский физик, создатель классической электродинамики.
  • 1874 – Марко Черемшина, украинский писатель и общественный деятель.
  • 1940 – Гойко Митич, югославский актер, режиссер, каскадер.
  • 1946 – Игорь Старыгин, советский актер театра и кино.
  • 1981 – Крис Эванс, американский актер.

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