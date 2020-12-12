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12 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 12 декабря? День Сухопутных войск Украины, Международный день нейтралитета. День памяти святого Парамона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 12 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 декабря.

12 декабря: какой сегодня праздник
12 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день нейтралитета ( International Day of Neutrality) был провозглашен ООН в 2017 году в честь Международной конференции 2015 года в Туркменистане, посвященной политике нейтралитета с целью неучастия стран в войне и отказ от участия в военных блоках в мирный период времени.
  • Международный день охвата услугами здравоохранения (International Universal Health Coverage Day) проводится под эгидой ООН и ВОЗ с 2017 года с целью усилить меры достижения такого уровня развития, при котором качественные медицинские услуги стали бы доступны широким слоям населения, независимо от социального статуса и положения.
  • День Сухопутных войск Украины – профессиональный праздник военных, который ежегодно отмечается 12 декабря, был установлен президентским указом в 1997 году.

Какой сегодня праздник

12 декабря в православной церкви чтится память мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников, мученика Филумена Анкирского, преподобного Акакия Синайского, преподобного Нектария Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Авива, епископа Некресского.

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В народе 12 декабря отмечался Парамон Зимоуказатель. На Парамона традиционно очищали крыши от снега, а еще считалось, что в этот день можно было предсказать погоду на весь декабрь.

Приметы на 12 декабря

  • если метет снег на Парамона – мести будет до Николы Зимнего, 19 декабря;
  • на Парамона утро красное – декабрю быть ясному;
  • красная заря – к холодным ветрам;
  • день без снега – не быть хлебу;
  • на Парамона нельзя отгребать снег лопатой, можно только мести метлой или веником.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1674 – в Киево-Печерской типографии отпечатан первый краткий очерк истории Украины "Синопсис".
  • 1764 – российская императрица Екатерина II отменила Гетманщину в Украине.

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  • 1792 – в Вене 22-летний Людвиг ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна.
  • 1818 – в Полтаве открыт Институт благородных девиц.
  • 1901 – итальянский изобретатель Гульельмо Маркони провел первый удачный сеанс трансатлантической радиосвязи.
  • 1961 – в Америке запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.
  • 1990 – Софийский собор и Киево-Печерская лавра внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как первый украинский объект.

Кто родился 12 декабря

  • 1761 – Мария Тюссо, скульптор, основательница лондонского музея восковых фигур мадам Тюссо.
  • 1915 – Фрэнк Синатра, американский певец, актер.
  • 1925 – Владимир Шаинский, советский композитор.
  • 1928 – Леонид Быков, украинский советский кинорежиссер, сценарист, актер.
  • 1929 – Джон Осборн, английский драматург и сценарист.
  • 1941 – Виталий Соломин, советский и российский актер театра и кино.
  • 1970 – Дженнифер Коннелли, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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