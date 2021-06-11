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11 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Международный день розового вина, почитание икон Божией Матери Споручница грешных и Недремлющее Око, католический праздник Святейшего Сердца Иисуса – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 11 июня

11 июня: какой сегодня праздник
11 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 11 июня? Международный день розового вина. Праздник Святейшего Сердца Иисуса – у западных христиан. День святой Феодосии, икон Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Недремлющее Око" – в православном календаре. Феодосья Колосятница – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июня.

  • Международный день розового вина (International Rose Wine Day) –11 июня отмечают ценители этого алкогольного напитка в Европе и мире.
  • День Камехамехи – в Америке отмечается праздник в честь первого короля Гавайев.
  • День рождения Принца Хенрика – празднуется в Дании.

Какой сегодня праздник

11 июня в православной церкви отмечается попразднство Вознесения Господня. Память І Вселенского собора. Мученицы Феодосии, девы Тирской, преподобномученицы Феодосии, девы, святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника. Празднование икон Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Недремлющее Око".

11 июня 2021 года отмечается праздник Святейшего Сердца Иисуса у западных христиан, который приходится на пятницу, 19-й день после Пятидесятницы и 8-й день после праздника Тела и Крови Христовых.

В народе 11 июня почиталась Феодосья Колосятница. Считалось, что к этому дню начинала колоситься рожь, а еще появлялись первые белые грибы.

Приметы на 11 июня

  • если на Феодосию сухой туман – к плохому урожаю хлеба;
  • заколосилась рожь – будет много грибов;
  • по жаркой погоде грибов не найти;
  • когда колосится рожь, пора сеять гречиху.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 июня

  • 1742 – день рождения кухонной плиты.
  • 1842 – опубликована поэма Николая Гоголя "Мертвые души".
  • 1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.
  • 1913 – в Киеве открылась Всероссийская сельскохозяйственная выставка.
  • 1965 – The Beatles получили орден Британской империи.
  • 1990 – в Украине было установлено время второго часового пояса.

Кто родился 11 июня

  • 1864 – Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.
  • 1910 – Жак-Ив Кусто, французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.
  • 1969 – Питер Динклэйдж, американский актер.
  • 1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.

Смотрите видео о кольцевом солнечном затмении 10 июня и его влиянии на людей:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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