11 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 11 декабря? Международный день гор и Международный день танго. День памяти исповедника Стефана Нового – в православном календаре. Иринарх или Сойкин день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 декабря.

11 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день гор (International Mountain Day) проводится под эгидой ООН с 2003 года в честь принятой в 1992 году главы Повестки дня на XXI век "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", поскольку горы имеют важное значение как источник мировых запасов пресной воды, место обитания уникальной флоры и фауны, расположения богатого культурного наследия, популярное место отдыха и туризма.

проводится под эгидой ООН с 2003 года в честь принятой в 1992 году главы Повестки дня на XXI век "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие", поскольку горы имеют важное значение как источник мировых запасов пресной воды, место обитания уникальной флоры и фауны, расположения богатого культурного наследия, популярное место отдыха и туризма. Международный день танго (International Day of Tango) ежегодно 11 декабря празднуют профессионалы и любители этого зажигательного танца в день рождения знаменитого "короля танго" аргентинца Карлоса Гарделя.

Какой сегодня праздник

11 декабря в православной церкви чтится память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен, святителя Феодора архиепископа Ростовского, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих.

В народе 11 декабря отмечался Иринарх или Сойкин день. Это время считалось подходящим для предсказаний и гаданий. При этом птицу сойку наделяли даром вещуньи, которая могла напророчить будущее. Также в Сойкин день можно нагадать себе богатство.

Приметы на 11 декабря

сойка в этот день может указать путь к счастью;

если сойка кричит и зовет за собой – нужно за ней пойти, и тогда можно узнать свою судьбу;

у сойки на крылышках есть маленькие зеркальца – если в них заглянуть, можно увидеть будущее;

если вода в колодце шумит и плещется – это к деньгам

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Интересные и важные события в Украине и мире

1815 – в Америке создан специальный комитет по финансам и единая национальная валюта – доллар США.

1866 – стартовала первая трансатлантическая парусная регата.

1894 – в Париже открыта первая в мире автовыставка.

1941 – Германия и Италия объявили войну США.

1946 – при ООН организован Детский фонд ЮНИСЕФ.

1972 – астронавты космического корабля "Аполлон-17" Юджин Сернан и Харрисон Шмитт совершили шестую высадку на лунную поверхность.

1981 – лондонский Биг Бен остановился от холода.

1991 – Украина объявила об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.

Кто родился 11 декабря

1803 – Гектор Берлиоз, французский композитор, дирижер.

1810 – Альфред де Мюссе, французский поэт, драматург, прозаик.

1864 – Морис Леблан, французский писатель.

1890 – Карлос Гардель, аргентинский певец, композитор, актер, исполнитель танго.

1913 – Жан Маре, французский актер театра и кино, писатель, художник.

1916 – Перес Прадо, кубинский музыкант, "король мамбо".

1918 – Александр Солженицын, русский писатель, поэт, общественный деятель.

1925 – Евгений Оноприенко, советский и украинский кинодраматург, сценарист.

1929 – Михаил Светин, советский и российский актер театра и кино.

1944 – Джанни Моранди, итальянский певец и музыкант.

1953 – Андрей Макаревич, российский певец, музыкант, лидер группы "Машина времени".

1996 – Хейли Стейнфилд, американская актриса, модель, певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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