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11 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 11 апреля в истории

Какой сегодня день, 11 апреля? Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. День святого Кирилла – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 апреля.

11 апреля: какой сегодня день
11 апреля: какой сегодня день
Фото: Unsplash

  • Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ( International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation) был установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем в 1945 году, в застенках которого за годы войны фашистами было уничтожено свыше 56 тысяч пленных.
  • Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson's Day) проводится по инициативе ВОЗ в день рождения врача Джеймса Паркинсона, с целью повысить информированность общества об этом неврологическом заболевании, оказать поддержку больным и преодолеть этот недуг.
  • Международный день анимешников – творческий праздник, посвященный японской анимации, который повсеместно отмечают профессиональные создатели аниме, актеры и художники, а также поклонники этого жанра.

Какой сегодня праздник

11 апреля в православной церкви наступает 4-е воскресенье Великого поста. Чтится память преподобного Иоанна Лествичника, мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих, преподобного Иоанна, отшельника, святителя Евстафия, исповедника, епископа Вифинийского.

В народе 11 апреля почитался день Кирилла. Также день называли березовым, поскольку на этот период приходилось активное движение соков по дереву, который считался особо целебным. Люди ходили в рощу слушать деревья, определяли подходящее время, чтобы заготовить впрок березовый сок.

Приметы на 11 апреля

  • березовый сок чистит кровь и выгоняет всю немощь из тела;
  • ранние березы – к сухому лету и редким дождям;
  • сороки свили гнезда на деревьях очень низко – лето будет грозовым;
  • ливень в этот день – будет хороший урожай овса.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 апреля

  • 1597 – в Варшаве казнен казацкий атаман Северин Наливайко.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны города Керчь и Джанкой освобождены от немецко-фашистских захватчиков.
  • 1945 – освобождение концлагеря Бухенвальд близ Веймара в Германии, узники которого подняли интернациональное восстание против фашистов и сумели выйти на свободу.
  • 1963 – The Beatles выпустили сингл From Me to You – первая песня, занявшая первое место в английском хит-параде.

Кто родился 11 апреля

  • 1755 – Джеймс Паркинсон, английский врач, описавший "дрожательный паралич", который позже был назван болезнью Паркинсона.
  • 1894 – Эмиль Кио, российский и советский артист цирка, иллюзионист.
  • 1899 – Владимир Чижевский, советский авиаконструктор.
  • 1908 – Масару Ибука, японский инженер, предприниматель, один из основателей компании Sony.
  • 1944 – Джон Милиус, американский киносценарист, режиссер, продюсер.
  • 1961 – Винсент Галло, американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, композитор.
  • 1971 – Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein.
  • 1997 – Melovin, украинский певец, музыкант, композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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