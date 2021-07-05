10 вещей, которые нужно сделать в июле

Самый жаркий и прекрасный месяц года уже стартовал – и важно его не профилонить. Ведь сейчас самое время на полную катушку наслаждаться жизнью и неимоверной жарой. Составляем список эксклюзивных must do июля. Даже если это не время вашего отпуска – нужно круто развлекаться!
Встретить рассвет
Можно забраться на самую высокую точку города, а можно на красивый мост…
Законно и приятно облить кого-то водой
Помните развеселую детскую летнюю забаву? Однозначно стоит ее повторить на Ивана Купала. Набирайте бутылки ледяной воды и отправляйтесь на улицу в поисках счастливчиков. И знайте: на Купала – это отличная примета счастья на весь год.
Посмотреть финал Чемпионата мира по футболу
Конечно, стоит смотреть и другие матчи. Тем более, что Украина показывает в этом году невиданные результаты. Однако забронировать с друзьями столик на 11 июля в спортбаре нужно уже сейчас в любом случае. А вдруг там будет сама наша Сборная!
Встретить экватор лета в центре мировой танцевальной музыки
И для этого не нужно ехать на Ибицу или в Берлин. 16 июля в киевском Osocor Residence выступит главный техно-артист мира Stephan Bodzin. И впервые это будет любовный лайв вместе с супругой Luna Semara.
Или можно послушать своих соотечественников:
- группу "Океан Ельзы", которая выступит 6 июля в киевском клубе Docker-G pub,
- Олю Полякову, которая будет выступать в Bakkara River Party,
- DOROFEEVA, концентр которой состоится 31 июля в Bakkara River Party.
Также можно послушать джаз на Ethno-Jazz 360 "SV Savana", который состоится 21 июля в столичном Планетарии.
Выбрать есть из чего, главное – найти то, что больше всего нравится и хочется.
Целоваться под дождем
Ну, что может быть романтичнее, чем поцелуи под теплым июльским дождем?
Устроить разные пикники
В июле обязательно нужно устроить пикник на пляже. Также хорошо встретить рабочий день где-нибудь в тени прекрасного парка завтраком на траве с друзьями или даже сотрудниками. А почему бы не потрапезничать мороженым и шампанским в брызгах большого фонтана?
Сделать свидание на крыше
Можно раздобыть ключи от крыши своей высотки и приготовить там ужин с вином для второй половинки. А можно обратиться к профи-организаторам – и вам устроят ужин на красивой крыше "все включено" даже в сопровождении маленького оркестра. Встречать закат на высоте под звездами с любимым человеком – волшебно.
Наслаждаться ягодами вовсю
Ежевика, голубика, черника и еще море-море всего. Июль – тот месяц, когда можно хоть каждый день лакомиться разными свежими ягодами прямо с грядки. А еще это и отличная народная косметология: ты не представляешь, как хорошо питают кожу витаминно-ягодные маски.
Посмотреть кино под открытым небом
Можно на пляже – например, на ЮБК. Можно над обрывом – например, в "От заката до рассвета". А можно в чарующем Парке Шевченко.
Гулять всю ночь по городу
Конечно, можно это делать круглый год. Но только летом приятно получится не в барах-клубах, а наслаждаясь красотами любимого города. В июле – это особенно сладко.
А отдыхать вместе с любимыми или отдельно – выбирайте сами и смотрите видео:
тем временем мы выяснили, где в Киеве отпраздновать Ивана Купала: подборка тематических ивентов.