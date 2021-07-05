10 вещей, которые нужно сделать в июле

Чтобы второй месяц лета прошел хорошо, активно и весело, важно не сидеть дома. Идите на концерт, встречайте рассвет, целуйтесь под дождем или облейте кого-то водой

Чем заняться в июле: 10 занятий на любой вкус / Фото: пресс-служба, Unsplash

Самый жаркий и прекрасный месяц года уже стартовал – и важно его не профилонить. Ведь сейчас самое время на полную катушку наслаждаться жизнью и неимоверной жарой. Составляем список эксклюзивных must do июля. Даже если это не время вашего отпуска – нужно круто развлекаться!

Встретить рассвет

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Можно забраться на самую высокую точку города, а можно на красивый мост…

Законно и приятно облить кого-то водой

Обливайтесь водой в жару / Фото: Getty Images

Помните развеселую детскую летнюю забаву? Однозначно стоит ее повторить на Ивана Купала. Набирайте бутылки ледяной воды и отправляйтесь на улицу в поисках счастливчиков. И знайте: на Купала – это отличная примета счастья на весь год.

Посмотреть финал Чемпионата мира по футболу

Украинские футболисты радуются победе / REUTERS/Robert Perry

Конечно, стоит смотреть и другие матчи. Тем более, что Украина показывает в этом году невиданные результаты. Однако забронировать с друзьями столик на 11 июля в спортбаре нужно уже сейчас в любом случае. А вдруг там будет сама наша Сборная!

Встретить экватор лета в центре мировой танцевальной музыки

Оторвитесь на концерте / Фото: instagram.com/waynecoyne5

И для этого не нужно ехать на Ибицу или в Берлин. 16 июля в киевском Osocor Residence выступит главный техно-артист мира Stephan Bodzin. И впервые это будет любовный лайв вместе с супругой Luna Semara.

Или можно послушать своих соотечественников:

группу "Океан Ельзы", которая выступит 6 июля в киевском клубе Docker-G pub,

Олю Полякову, которая будет выступать в Bakkara River Party,

DOROFEEVA, концентр которой состоится 31 июля в Bakkara River Party.

Также можно послушать джаз на Ethno-Jazz 360 "SV Savana", который состоится 21 июля в столичном Планетарии.

Выбрать есть из чего, главное – найти то, что больше всего нравится и хочется.

Целоваться под дождем

Зонтики с металлическими ручками не притягивают молнию, это миф / Фото: freepik.com

Ну, что может быть романтичнее, чем поцелуи под теплым июльским дождем?

Устроить разные пикники

С именинами / Фото: Pexels

В июле обязательно нужно устроить пикник на пляже. Также хорошо встретить рабочий день где-нибудь в тени прекрасного парка завтраком на траве с друзьями или даже сотрудниками. А почему бы не потрапезничать мороженым и шампанским в брызгах большого фонтана?

Сделать свидание на крыше

Как разжечь огонь в отношениях / Фото: Pexels

Можно раздобыть ключи от крыши своей высотки и приготовить там ужин с вином для второй половинки. А можно обратиться к профи-организаторам – и вам устроят ужин на красивой крыше "все включено" даже в сопровождении маленького оркестра. Встречать закат на высоте под звездами с любимым человеком – волшебно.

Наслаждаться ягодами вовсю

Ягоды оставляют на руках пятна / Фото: Unsplash

Ежевика, голубика, черника и еще море-море всего. Июль – тот месяц, когда можно хоть каждый день лакомиться разными свежими ягодами прямо с грядки. А еще это и отличная народная косметология: ты не представляешь, как хорошо питают кожу витаминно-ягодные маски.

Посмотреть кино под открытым небом

Автокинотеатр

Можно на пляже – например, на ЮБК. Можно над обрывом – например, в "От заката до рассвета". А можно в чарующем Парке Шевченко.

Гулять всю ночь по городу

Прогуляйтесь по городу / Фото: freepik.com

Конечно, можно это делать круглый год. Но только летом приятно получится не в барах-клубах, а наслаждаясь красотами любимого города. В июле – это особенно сладко.

А отдыхать вместе с любимыми или отдельно – выбирайте сами и смотрите видео:

тем временем мы выяснили, где в Киеве отпраздновать Ивана Купала: подборка тематических ивентов.