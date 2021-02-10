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10 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 10 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 10 февраля? Всемирный день зернобобовых. День преподобного Ефрема Сирина – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 февраля.

10 февраля: какой сегодня праздник
10 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день зернобобовых отмечается под эгидой ООН с 2019 года.
  • Национальный день памяти изгнанных из Истрии и Далматии и жертв фойбы чтится в Италии.

Какой сегодня праздник

10 февраля в православной церкви почитается день памяти преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского, преподобного Палладия, отшельника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского. Празднование Суморинськой-Тотемской иконы Божией Матери.

В народе 10 февраля отмечался день Ефрема, которого также называли ветродуем, запечником, сверчковым заступником. С этим днем было связано множество интересных традиций. В Ефремов день обязательно подметали пол веником из травы полыни, чтобы уберечь дом от нечистой силы и от злых людей. А вот живущих в доме насекомых на Ефрема убивать нельзя, особенно сверчков. Чтобы задобрить домового, на ночь для него на кухне оставляли кашу. Кошку часто называли хозяйкой дома: считали, что она может поладить с домовым, а потому ее также нельзя было обижать.

Приметы на 10 февраля

  • если день Ефрема не угостить домового, то начнутся разные неприятности;
  • если в этот день прогнать кошку или убить домашнее насекомое – домовой разозлится;
  • ветер на Ефрема не к добру;
  • также ветреный день на Ефрема обещает сырое лето.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 февраля

  • 1784 – согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
  • 1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.
  • 1906 – спущен на воду английский броненосец "Дредноут", считавшийся лучшим кораблем того времени.
  • 1937 – создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.
  • 1942 – первый в истории "Золотой диск" компании звукозаписи RCA Victor был вручен Гленну Миллеру с записью "Чаттануги чу-чу".
  • 1947 – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией.
  • 1996 – начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым, в котором со счетом 4-2 победил Каспаров.
  • 2009 – На орбите Земли произошло первое за всю историю космонавтики столкновение искусственных спутников.

Кто родился 10 февраля

  • 1890 – Борис Пастернак, русский советский писатель, поэт, переводчик.
  • 1907 – Василий Ремесло, украинский советский селекционер, автор распространенных сортов зерновых культур.
  • 1915 – Владимир Зельдин, советский и российский актер театра и кино.
  • 1929 – Джерри Голдсмит, американский композитор, дирижер, классик киномузыки.
  • 1938 – Георгий Вайнер, советский и российский писатель детективного жанра, сценарист, брат Аркадия Вайнера.
  • 1962 – Клифф Бертон, американский бас-гитарист, основатель группы Metallica.
  • 1967 – Лора Дерн, американская актриса, продюсер.
  • 1974 – Элизабет Бэнкс, американская актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1991 – Эмма Робертс, американская актриса, певица, автор песен и фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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