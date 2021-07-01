1 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День архитектуры Украины, Ярилин день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 июля.

1 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 1 июля? День архитектуры Украины. День мученика Феодула – в православном календаре. Ярилин день – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.

День архитектуры Украины – профессиональный праздник архитекторов и градостроителей в нашей стране был установлен в 1995 году.

– профессиональный праздник архитекторов и градостроителей в нашей стране был установлен в 1995 году. День Канады (Canada Day) – главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада.

– главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада. День независимости празднуется в Бурунди и Руанде.

празднуется в Бурунди и Руанде. Праздник Джулая отмечается в Болгарии в честь символической встречи солнца над морем и нового утра.

отмечается в Болгарии в честь символической встречи солнца над морем и нового утра. День докторов почитают в Индии.

Какой сегодня праздник

1 июля в православной церкви чтится память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

В народе 1 июля почитался Феодул или Ярилин день, посвященный богу солнца, тепла и природы. К этому дню были приурочены празднества, ярмарки с песнями, гуляниями и танцами.

Приметы на 1 июля

на Ярилу все живое яро плодоносит;

чтобы стать красивее и здоровее, нужно умыться сенокосной росой в Ярилин день;

золотая вечерняя заря – на хорошую погоду.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 июля

1751 – вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".

1859 – впервые опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.

1877 – стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир.

1937 – принят закон о создании в Украинской республике заповедников.

1989 – в Киеве создана партия "Народный рух Украины".

Кто родился 1 июля

1646 – Готфрид Лейбниц, немецкий ученый, философ, математик, физик.

1804 – Жорж Санд, французская писательница.

1934 – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.

1961 – принцесса Диана, принцесса Уэльская.

1964 – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.

1967 – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.

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