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1 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 июля, 07:25
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День архитектуры Украины, Ярилин день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 июля.
1 июля: какой сегодня праздник
1 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 1 июля? День архитектуры Украины. День мученика Феодула – в православном календаре. Ярилин день – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 июля.

  • День архитектуры Украины – профессиональный праздник архитекторов и градостроителей в нашей стране был установлен в 1995 году.
  • День Канады (Canada Day) – главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада.
  • День независимости празднуется в Бурунди и Руанде.
  • Праздник Джулая отмечается в Болгарии в честь символической встречи солнца над морем и нового утра.
  • День докторов почитают в Индии.

Какой сегодня праздник

1 июля в православной церкви чтится память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

В народе 1 июля почитался Феодул или Ярилин день, посвященный богу солнца, тепла и природы. К этому дню были приурочены празднества, ярмарки с песнями, гуляниями и танцами.

Приметы на 1 июля

  • на Ярилу все живое яро плодоносит;
  • чтобы стать красивее и здоровее, нужно умыться сенокосной росой в Ярилин день;
  • золотая вечерняя заря – на хорошую погоду.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 июля

  • 1751 – вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
  • 1859 – впервые опубликована Гипотеза естественного отбора Чарльза Дарвина.
  • 1877 – стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир.
  • 1937 – принят закон о создании в Украинской республике заповедников.
  • 1989 – в Киеве создана партия "Народный рух Украины".

Кто родился 1 июля

  • 1646 – Готфрид Лейбниц, немецкий ученый, философ, математик, физик.
  • 1804 – Жорж Санд, французская писательница.
  • 1934 – Сидни Поллак, американский киноактер, режиссер, продюсер.
  • 1961 – принцесса Диана, принцесса Уэльская.
  • 1964 – Тарас Чорновил, украинский политический деятель.
  • 1967 – Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, секс-символ.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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