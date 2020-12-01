1 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 1 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 1 декабря? Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры Украины, День невролога, Первый день зимы. День памяти мучеников Платона и Романа – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Николай, Платон, Роман.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 1 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 декабря.

1 декабря: какой сегодня день Фото: Pexels

Всемирный день борьбы против СПИДа (World AIDS Day) – ежегодно с 1988 года под эгидой ООН и ВОЗ чествуется одна из наиболее важных международных дат, связанных с вопросами здравоохранения и повышения информированности общества о ВИЧ-инфекции и СПИДе, а также воздания должной памяти погибших от этой болезни.

– ежегодно с 1988 года под эгидой ООН и ВОЗ чествуется одна из наиболее важных международных дат, связанных с вопросами здравоохранения и повышения информированности общества о ВИЧ-инфекции и СПИДе, а также воздания должной памяти погибших от этой болезни. День невролога – неофициальный профессиональный медицинский праздник специалистов, чья работа связана с профилактикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы человека.

– неофициальный профессиональный медицинский праздник специалистов, чья работа связана с профилактикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы человека. День работников прокуратуры Украины – этот профессиональный праздник отмечается в стране ежегодно с 2000 года, согласно президентскому указу, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

– этот профессиональный праздник отмечается в стране ежегодно с 2000 года, согласно президентскому указу, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства. День самоуправления празднуется в Исландии в честь признания в 1918 году суверенности государства, состоящего в унии с Данией.

празднуется в Исландии в честь признания в 1918 году суверенности государства, состоящего в унии с Данией. День восстановления независимости отмечается в Португалии в честь обретения в XVII веке свободы от Испании.

отмечается в Португалии в честь обретения в XVII веке свободы от Испании. День объединения – национальный праздник чествуется в Румынии.

Какой сегодня праздник

1 декабря в православной церкви почитается день памяти мучеников Платона, Романа диакона и отрока Варула, Закхея, диакона Гадаринского и Алфея, чтеца Кесарийского.

В народе 1 декабря почитались Платон и Роман Зимоуказатели. Свое название день получил потому, что по погоде 1 декабря люди судили о том, какой будет вся предстоящая зима.

Приметы на 1 декабря

если в этот день погода менялась, то и в течение зимы также будет перелом;

какая погода утром – такая и в начале зимы, днем – в середине, а вечером – в конце зимы;

если на Платона и Романа в доме находили живого комара, то надеялись на скорую оттепель;

сияющий ободок вокруг месяца – к сильным морозам.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1800 – день основания одного из старейших музыкальных издательств мира Edition Peters.

1887 – напечатана повесть "Этюд в багровых тонах", первая книга о Шерлоке Холмсе.

1891 – день рождения игры баскетбол.

1903 – на экраны вышел первый американский вестерн "Большое ограбление поезда".

1959 – в Вашингтоне между 12 государствами заключен Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях.

1990 – рабочие, строившие Евротоннель с французской и британской сторон, встретились под Ла-Маншем.

1991 – состоялся Всеукраинский референдум о Независимости.

Кто родился 1 декабря

1792 – Николай Лобачевский, русский математик, создатель геометрии Лобачевского.

1913 – Платон Воронько, украинский советский поэт.

1913 и 1918 соответственно – родились братья Георгий и Платон Майборода, украинские советские композиторы.

1935 – Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер.

1940 – Ричард Прайор, американский актер, сценарист и продюсер.

1945 – Бетт Мидлер, американская актриса и певица.

1988 – Зои Кравиц, американская актриса, певица, модель.

1990 – Шанель Иман, американская супермодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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