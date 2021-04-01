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1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Сегодня, 05:00

С первым апреля и Днем смеха: смешные картинки, короткие стихи и прикольные пожелания по телефону друзьям, коллегам и любимым людям

Вот и настало 1 апреля – День приколов, шуток, веселья и позитива. А чтобы поднять настроение окружающим вас людям, пошутите и разыграйте их, но будьте готовы к ответным действиям в свой адрес.

А еще делайте приятные сюрпризы и дарите подарки в весенние праздники родным и близким.

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С Днем смеха: позитивное поздравление в стихах

***

Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха!
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!

С 1 апреля!
С 1 апреля!
Фото: bonnycards

Прикольное смс на 1 апреля

***

Учитесь смеяться по всякому поводу.
И вовсе без повода – по пустякам.
Назло ураганам, жаре или холоду,
Назло передрягам, назло дуракам!

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С 1 апреля!
С 1 апреля!
Фото: bonnycards

Умное пожелание в День дураков

***

И в радости, и в горе,
Каким бы ни был стресс,
Держите под контролем
Мозги, язык и вес!

С 1 апреля!
С 1 апреля!
Фото: bonnycards

Обман в День 1 апреля для любимого

***

Верь или не верь –
Наступил апрель.
Первое апреля –
Никому не верю!
Только не забудь –
Могут обмануть!
Верь или не верь –
Желаю тебе:
Счастья горы,
Смеха реки
И свою любовь
Навеки!

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Веселое смс в День дурака

***

Как хорош День дурака!
Только парни хмуры.
Девушки ведь не хотят,
Чтоб ввели День Дуры!

С 1 апреля!
С 1 апреля!
Фото: Pinterest

Лучшее пожелание другу на 1 апреля

***

Лови, приятель, поздравление:
Пусть будет лень и невезение,
Унылой, пасмурной погода,
Летящими, как ветер, годы,
И неудачными – свиданья,
И денег – гривен пять в кармане,
Машина – ржавая "девятка",
Пусть будет горько, а не сладко –

Все это для врагов твоих!
А если нет врагов, то зря написан стих.

С 1 апреля!
С 1 апреля!
Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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