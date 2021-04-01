1 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 1 апреля в истории
Какой сегодня праздник, 1 апреля? День смеха, Международный день птиц. Празднование Смоленской иконы Божией Матери "Умиление", день Дарьи – в православном календаре. Великий четверг – у западных христиан. Дарья Грязная – в народном календаре. Именины празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 1 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 1 апреля.
- День смеха или День дурака (April Fools' Day) – традиционный и любимый в народе веселый день, когда принято разыгрывать родных, друзей и знакомых, смеяться и веселиться.
- Международный день птиц (International Bird Day) – экологический праздник, возникший в Америке в 1894 году и быстро завоевавший весь мир. Он проводится с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц на планете.
- День рождения коньяка – неофициальный праздник профессионалов и любителей этого крепкого алкогольного напитка. Дата связана с технологическим процессом, поскольку все заготовленное сырье должно быть разлито по бочкам до 1 апреля.
- День начала национально-освободительной борьбы против английских колонизаторов отмечает Кипр.
1 апреля в православной церкви чтится день памяти мученика Хрисанфа и мученицы Дарьи и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Ясона и Мавра, сыновей их, Диодора, пресвитера, и Марианна, диакона, мученика Панхария. Празднование Смоленской иконы Божией Матери "Умиление".
У католиков в 2021 году 1 апреля отмечается Великий или Страстной четверг. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии – Святого Причастия.
В народе 1 апреля почиталась Дарья Грязная. Так прозвали святую не потому, что считали неряшливой, а за то, что в эту пору активно таяли снега, заливая водой поля и дороги, так что из-за грязи бывало ни пройти, ни проехать. Считалось, что Дарья лепила грязь на людей с грязными и тяжелыми помыслами. Как ни странно, но на Грязную Дарью белили холсты, расстилая их с раннего утра на снег под яркое солнце, чтобы они выгорели. А еще люди верили, что в этот день просыпается домовой, которого обязательно следовало угостить, задобрить и развеселить после долгого зимнего сна.
Приметы на 1 апреля
- на Дарью злого человека видно по грязной одежде;
- если вешняя вода шумит – к густым травам летом;
- много навоза на дороге – к хорошему урожаю;
- какая погода на Дарью, такой будет и на 1 октября.
- 1778 – бизнесмен Оливер Поллок, который придумал знак доллара.
- 1803 – французское правительство запрещает давать детям имена, которых нет в календаре.
- 1875 – английская газета The Times первой в мире опубликовала недельный прогноз погоды.
- 1889 – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина.
- 1890 – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.
- 1938 – в Швейцарии состоялась первая презентация растворимого кофе.
- 1976 – американцы Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple.
- 1981 – в СССР введен регулярный переход на летнее время.
- 1809 – Николай Гоголь, выдающийся украинский прозаик и драматург.
- 1868 – Надежда Забила-Врубель, украинская и русская оперная певица, жена художника Михаила Врубеля.
- 1873 – Сергей Рахманинов, русский композитор, пианист, дирижер.
- 1932 – Александр Мартынец, украинский художник-график, педагог, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
- 1974 – Чайная Чоу, британская и американская актриса, модель и телеведущая.
- 1981 – Тереза Сокирко, канадская певица украинского происхождения.
- 1986 – Дмитрий Монатик, украинский певец, танцор, хореограф, композитор, автор песен.
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